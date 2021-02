Двое белорусских стендап-комиков пришли на «Слабое звено» с бело-красно-белыми браслетами

Источник материала: UDF



Иван Усович. Фото: скриншот видео YouTube-канал «Мир 24»

tut.by

«Если кто-то будет смотреть из-за меня — лучше не смотрите», — написал Усович в комментариях под выпуском на YouTube. Отметим, в финал белорусы не вышли, однако оба комика пришли на съемки передачи с бело-красно-белыми браслетами.

Кроме белорусов в съемках принимали участие, например, комикиА еще между ведущей и комиком из Мяделя состоялся такой диалог, в котором Усович сделал отсылку к политическому мему про 3%.— Иван, а вы в своих выступлениях используете ненормативную лексику? — обратилась к комику Киселева.— Мне кажется, более честно говорить именно так, как я говорю в жизни: я же не говорю в жизни без мата.— Вы всегда в жизни разговариваете только матом? — уточнила Мария.— 97 обычных слов, 3 мата — ответил Ваня.— белорусский комик из Мяделя, стал известен после появления в телешоу Stand Up на ТНТ, куда пришел за Славой Комиссаренко. На данный момент — один из самых популярных русскоговорящих комиков, последние семь лет живет в Москве. Недавно давал интервью Юрию Дудю и был гостем очень популярного YouTube-шоу «Что было дальше».— талыш по национальности, переехал в Минск в детстве (его отец учился в белорусской столице). Идрак окончил Институт журналистики БГУ, а позже переехал в Москву. Некоторое время тоже выступал в Stand Up на ТНТ, резидент московского Stand-Up Club #1.«Слабое звено» — аналог одноименной британской передачи The Weakest Link: участники по очереди отвечают на вопросы, в конце каждого тура самое слабое звено покидает игру. С 2001 по 2005 год шоу вела Мария Киселева, потом — Николай Фоменко. В 2008 году все затихло, а в 2020-м передача вернулась вместе с Марией Киселевой.