Источник материала: UDF



Иван Усович. Фото: скриншот видео YouTube-канал «Мир 24»

tut.by

«Если кто-то будет смотреть из-за меня — лучше не смотрите», — написал Усович в комментариях под выпуском на YouTube. Отметим, в финал белорусы не вышли, однако оба комика пришли на съемки передачи с бело-красно-белыми браслетами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое белорусских стендап-комиков пришли на «Слабое звено» с бело-красно-белыми браслетами Во время игры Иван Усович сделал отсылку к мему про 3%.