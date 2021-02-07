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Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)

07.02.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня у нас довольно морозно, и это, вероятно, сказалось на обстановке в стране. Тем не менее кое-какие события все же происходят. С самого утра стало известно, что Следственный комитет направил документы на экстрадицию Романа Протасевича и Степана Путило, а по БТ заявили об установлении неоднократных фактов финансирования протестов — к этому, по их мнению, относится оплата сторонними организациями и физическими лицами штрафов за участие в митингах. Следим за тем, что происходит в городе и стране.

В России задержали четверых участников протестов в Беларуси

 Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения, — заявил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло.

Лыжная гонка и провластный автопробег

Сегодня днем сторонники Лукашенко проехали по Минску под песню «Любимую не отдают», а потом направились на лыже-роллерную трассу в Веснянке, где провели лыжную гонку под названием «За единую Беларусь».





Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)
Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)
Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)
Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)








Чижовка, Шарики, Сиэтл, Оттава...

В Минске шествий и маршей сегодня было немного. Но некоторые все же решили выйти. Так, например, началось утро в районе Тракторозаводского поселка, куда, по словам наших читателей, приехали жители Шариков.

В Чижовке тоже прошел небольшой марш.

Белорусы в других странах решили поддержать земляков. Эти фотографии были сделаны в Сиэтле.

Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)
Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)

А вот Ванкувер, Канада.

Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)

И Оттава.

Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)

В СК заявили, что выявили факты финансирования протестов. Некоторым штрафы придется платить еще раз

Такая информация прозвучала в эфире БТ. В Следственном комитете заявили об установлении неоднократных фактов финансирования протестов. К этому, по их мнению, относится оплата сторонними организациями и физическими лицами штрафов за участие в митингах. «Таким образом, люди, в отношении которых применено административное взыскание, фактически ответственности не несли. По информации Следственного комитета, выявлено значительное количество таких случаев. С санкции прокурора на эти суммы наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с самих правонарушителей», — заявили в сюжете.

Следственный комитет требует у Польши выдачи Путило и Протасевича

Следственный комитет направил документы на экстрадицию бывшего и нынешнего администраторов телеграм-канала, который нельзя называть. «С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — пишет СК.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня у нас довольно морозно, и это, вероятно, сказалось на обстановке в стране. Тем не менее кое-какие события все же происходят. С самого утра стало известно, что...
 
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