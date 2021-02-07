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Провластная лыжная гонка и задержание белорусов в России. Хроника воскресенья (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня у нас довольно морозно, и это, вероятно, сказалось на обстановке в стране. Тем не менее кое-какие события все же происходят. С самого утра стало известно, что Следственный комитет
В России задержали четверых участников протестов в Беларуси
— Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения, —
Лыжная гонка и провластный автопробег
Сегодня днем сторонники Лукашенко проехали по Минску под песню «Любимую не отдают», а потом направились на лыже-роллерную трассу в Веснянке, где провели лыжную гонку под названием «За единую Беларусь».
Чижовка, Шарики, Сиэтл, Оттава...
В Минске шествий и маршей сегодня было немного. Но некоторые все же решили выйти. Так, например, началось утро в районе Тракторозаводского поселка, куда, по словам наших читателей, приехали жители Шариков.
В Чижовке тоже прошел небольшой марш.
Белорусы в других странах решили поддержать земляков. Эти фотографии были сделаны в Сиэтле.
А вот Ванкувер, Канада.
И Оттава.
В СК заявили, что выявили факты финансирования протестов. Некоторым штрафы придется платить еще раз
Такая информация прозвучала в эфире БТ. В Следственном комитете
Следственный комитет требует у Польши выдачи Путило и Протасевича
Следственный комитет
(будет дополнено)
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Сегодня у нас довольно морозно, и это, вероятно, сказалось на обстановке в стране. Тем не менее кое-какие события все же происходят. С самого утра стало известно, что...
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