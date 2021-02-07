Источник материала: Хартия'97

Астрономы нашли еще один троянский астероид на орбите Земли 7.02.2021, 15:05

Небесное тело несколько сотен метров в поперечнике.

На орбите Земли обнаружен второй троянский астероид. Об этом сообщил открывший его астроном-любитель Тони Данн в списке рассылки Minor Planet. Астероид, получивший название 2020 XL5 , имеет несколько сотен метров в поперечнике, а его орбита привязана к гравитационно-устойчивой орбите перед Землей. Но в точках Лагранжа Земли таких скрытых астероидов может быть намного больше двух, пишет «Вокруг света. Украина» .

Точки Лагранжа это области, в которых гравитационное притяжение планеты и Солнца идеально уравновешивается с центростремительной силой любого небольшого тела в этой области, что в итоге удерживает его на месте.

Каждая система двух тел имеет пять точек Лагранжа, как показано на диаграмме ниже. Так, между Землей и Луной их пять, и еще пять между Землей и Солнцем.

Они могут быть очень полезны – в них можно помещать космические станции или корабли, и быть уверенными, что они останутся на месте. Космический телескоп Джеймса Уэбба, например, будет работать в лагранжиане L2 Земля-Солнце.

Лагранжианы также могут захватывать астероиды, и это явление хорошо известно в Солнечной системе.

Больше всего троянов, более 9000, зарегистрировано у Юпитера, но они есть и у других планет: у Нептуна 28, у Марса — 9, а у Урана и Земли — по одному подтвержденному.

Подтвержденный земной троян, названный 2010 TK7, представляет собой кусок скалы диаметром около 300 метров, висящий в районе лагранжиана L4 на колеблющейся орбите в форме головастика, известной как либрация.

Новый объект под названием 2020 XL5 , который впервые наблюдали в ноябре и декабре прошлого года, кажется похожим на троян.

По словам астронома-любителя Тони Данна, который рассчитал траекторию объекта с помощью программного обеспечения NASA JPL-Horizons, он также либрирует вокруг лагранжиана L4 Земля-Солнце, замыкаясь близко к орбите Марса и пересекая орбиту Венеры.

Согласно моделированию, проведенному Данном, в течение нескольких ближайших тысяч лет астероид при пересечении орбиты Венеры будет проходить выше и ниже ее орбитальной плоскости, не позволяя ей изменить свою орбиту.

Изучение орбиты 2020 XL5 может помочь в поиске других земных троянов и получить больше знаний о динамике Солнечной системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .