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Чемпион Беларуси Кузнецов жестко высказался о режиме Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Чемпион Беларуси Кузнецов жестко высказался о режиме Лукашенко
Всему миру очевидно, что официальные результаты выборов никакого отношения к реальности и правде не имеют.
Чемпион Беларуси в составе БАТЭ Сергей Кузнецов поделился с
– Живя в Украине, я понял, что тут намного лучше возможность вести предпринимательскую деятельность. Особенно много шансов развиваться у молодежи, которая решит заняться бизнесом. В Беларуси в этом плане дела обстоят намного хуже.
Тем не менее скажу так. Мне иногда кажется, что в Украине слишком много свободы, а в Беларуси – наоборот – все очень зажато. Нужно найти какую-то золотую середину, а то получается так, что в Украине перегиб в сторону свободы, в Беларуси – в сторону контроля и режима.
– Но вряд ли украинцы, глядя на события в соседней стране, могли представить, что когда народ откровенно против действующей власти, Лукашенко наберет больше 80 процентов.
– Естественно. Понятно, что эти цифры никакого отношения к реальности и правде не имеют. Для всех в мире это очевидно.
B августе стало предельно понятно, что цифры Лукашенко себе нарисовал. И, естественно, в этом случае настроение людей понятно.
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Всему миру очевидно, что официальные результаты выборов никакого отношения к реальности и правде не имеют.
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