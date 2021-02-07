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Протесты в России пошатнули кресла «единороссов» перед выборами в Госдуму

07.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протесты в России пошатнули кресла «единороссов» перед выборами в Госдуму

  • 7.02.2021, 14:54
Протесты в России пошатнули кресла «единороссов» перед выборами в Госдуму

Путинская партия может утратить большинство.

Акции протеста против политики Путина и в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести утрате единороссов большинства в Госдуме и к увеличению бюджетных расходов в России в 2021 году.

Об этом, как обратило внимание РБК, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch.

Агентство отметило, что протесты по поводу заключения Навального под стражу оказались более масштабными, чем раньше, что чревато дальнейшими волнениями в обществе.

"На наш взгляд, это не представляет краткосрочного риска для стабильности правительства, но может усложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму… и привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось. В течение более длительного периода продолжительные протесты могут способствовать подрыву авторитета правительства", – говорится в сообщении.

Кремль инициировал объединение "Справедливой России" (СР) и малых партий – "Патриоты России" и фракции "За правду". Цель объединения – утилизировать небольшие партийные проекты. "Единая Россия" берет курс на конституционное большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. В Администрации президента РФ, где ранее склонялись к тому, чтобы расширить список партий, представленных в парламенте, пообещали поддержать претензии единороссов.

"Единая Россия" постарается как минимум сохранить свои позиции в новом составе Госдумы, получив примерно столько же мест. Еще месяц назад партия называла это "сложнореализуемым сценарием": ее поддерживают менее трети избирателей.

Но теперь это стало установкой от администрации президента (АП). В Кремле считают, что единороссы должны таким образом продемонстрировать высокий уровень поддержки Владимира Путина и российской власти внешнему миру.

И прежде всего – новой администрации США, которая, как считают в Кремле, настроена против России и будет пытаться повлиять на думские выборы. Но повышение планки для "Единой России" означает, что созданные ранее "новые партии" теряют шансы на прохождение в парламент.

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