Источник материала: Хартия'97

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский — белорусам: Мы с вами! 1 7.02.2021, 14:44

Рафал Тшасковский

Белорусы поражают своим упорством в борьбе за достоинство, свободу и демократию.

Мэр Варшавы и экс-кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский в Международный день солидарности поддержал белорусов:

Od 9.08.2020, kiedy odbyły się sfałszowane wybory prezydenckie, na Białorusi trwają protesty. Mimo zatrzymań, tortur, a nawet przypadków śmiertelnych, Białorusinki i Białorusini wciąż walczą o godność, wolność i demokrację. Jesteśmy z Wami. @warszawa jest z Wami. #ЖывеБеларусь ! pic.twitter.com/jukobyvRUO — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 7, 2021

«С 9 августа 2020 года, когда прошли фальсифицированные президентские выборы, в Беларуси продолжаются протесты.

Несмотря на задержания, пытки и даже смертельные случаи, белорусы и белорусы все еще борются за достоинство, свободу и демократию.

Мы с вами!», — заявил мэр Варшавы.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций солидарности с белорусским народом.

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