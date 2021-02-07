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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский — белорусам: Мы с вами!
Источник материала: Хартия'97
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский — белорусам: Мы с вами!
Белорусы поражают своим упорством в борьбе за достоинство, свободу и демократию.
Мэр Варшавы и экс-кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский в Международный день солидарности
«С 9 августа 2020 года, когда прошли фальсифицированные президентские выборы, в Беларуси продолжаются протесты.
Несмотря на задержания, пытки и даже смертельные случаи, белорусы и белорусы все еще борются за достоинство, свободу и демократию.
Мы с вами!», — заявил мэр Варшавы.
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Белорусы поражают своим упорством в борьбе за достоинство, свободу и демократию.
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