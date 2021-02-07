Источник материала: Хартия'97

Уговаривали целый час: Мошенники выманили у новополоцкой пенсионерки крупную сумму 4 7.02.2021, 14:38

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Иллюстрационное фото

Женщина назвала злоумышленникам данные всех своих банковских карт и депозитного счета.

По старой обкатанной схеме «развели» мошенники жительницу Новополоцка. 4 февраля 67-летняя женщина ответила на звонок в мессенджере Viber. Звонивший представился сотрудником банка, сказал, что злоумышленники пытаются снять деньги с ее счета и предложил варианты, как женщина может избежать кражи, пишет kp.by .

Мошенники уговаривали новополочанку в течение часа, и им удалось убедить ее, что они действительно являются банковскими работниками, которые «спасают» ее деньги. Женщина выполнила инструкции мошенников. В результате у них оказались данные для входа в ее личный кабинет интернет-банкинга. Мошенники сняли деньги с нескольких карт, принадлежащих женщине и опустошили ее депозитный валютный счет.

Всего новополочанка потеряла более 62 тысяч рублей, рассказали в Следственном комитете. Новополоцкий ГОСК возбудил уголовное дело, злоумышленников ищут.

Помните, никогда и ни под каким предлогом не передавайте никому номера, CVV-коды и пин-коды своих банковских карт, данные для входа в интернет-банкинг и другие персональные данные. Помните: сотрудники банка никогда не просят клиента назвать им эти данные по телефону.

Ни службы безопасности, ни клиентские отделы банков не используют мессенджеры для связи с клиентами.

Относитесь с недоверием к информации относительно ваших банковских счетов, поступившей к вам от неизвестного абонента, представляющегося сотрудником банка или правоохранительных органов, уточняйте информацию, перезвонив по номерам, указанным на официальном сайте банка, региональных отделений милиции или следственного комитета.

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