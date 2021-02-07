ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Агентура Кремля в Украине загоняет себя в глухой угол

07.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Агентура Кремля в Украине загоняет себя в глухой угол

  • Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»
  • 7.02.2021, 14:31
  • 1,417
Агентура Кремля в Украине загоняет себя в глухой угол

Фиаско пророссийских марионеток.

После своего корявого выступления в Верховной Раде агент Кремля Вадим Рабинович реши спеть песню "Вставай страна огромная", явно попутав с трибуны какой страны он выступает. Между тем, Украина, как самая большая страна в Европе, прислушалась к этому призыву, и теперь в клоаке ОПЗЖ стало еще горячее, чем несколько дней назад, когда был выписан бан медийным площадкам пророссийских телеканалов.

Как вы помните, после введения санкций против каналов Медведчука, Рабинович обещал нам провокации и обстрелы на Донбассе от хозяев из Москвы, о чем я писал. И, эти самые провокации не заставили себя долго ждать – вчера погибло двое защитников Украины, двое были ранены. Вадя обещал – макаки с "калашами" исполнили. Это в свою очередь лишний раз доказывает, прямую взаимосвязь между ОПЗЖ и Москвой, а также террористическими группировками непризнанных псевдо-республик.



В это же время, на фоне активизации обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе и гибели украинских военных, жена Виктора Медведчука, на которую переписаны все активы кума Путина, рекламирует снятый ею же пропагандистки фильм про Московский патриархат – еще один столп и щупальце "руSSкого мира" в Украине, который поддерживал с 2014 года и дальше поддерживает российскую агрессию против нашей страны. Хотя, изюминкой этого кинематографического "шедевра", конечно же, стала не Оксана Марченко, а ее автомобиль премиум-класса с эксклюзивными номерами "Паломница".


Стоит отдельно отметить, что жена Медведчука, как владелица впечатляющих активов, находящихся не только в Украине, принимает неотъемлемое участие как в финансировании терроризма, так и информационных кампаниях страны агрессора, России, против Украины.

И совершенно не зря активисты обратились к американским властям с просьбой о ведении санкций в отношении Оксаны Марченко, ведь она важное звено в финансовой империи Виктора Медведчука, которая находится как и в самой России, так и в оккупированном Крыму и используется кумом Путина против Украины.

Да и зять Медведчука – Андрей Рюмин возглавил в январе этого года, понимаете, что не просто так, крупнейшую электросетевую компанию России ПАО " Россети".

Эти "товарищи" из ОПЗЖ не видят своего будущего в независимой Украине, они видят свое будущее в России, а здесь они выполняют просто задание Кремля по порабощению нашей страны.

В России у них даже приготовлены плацдармы для отступления, в случае провала их миссии, от бизнеса до недвижимости.

К слову сказать, из последнего, например, журналисты на днях показали одну из многих элитных квартир в Москве гражданской жены Козака, на которого Медведчуком, после американских санкций, были записаны 112, Newsone и Zik, и другие активы в Украине. Так, что, бежать им есть куда, но сейчас важно не позволить им этого сделать, ведь наступает именно тот момент, когда у огромной европейской страны появился реальный шанс загнать крыс в угол.

А представителям некоторых европейских партий и политической элиты стоит задуматься о дальнейшем продвижении интересов агентуры Кремля в Европе как это было в прошлом году вовремя вояжа Медведчука и Ко по европейским столицам, участию в проплаченных кинофестивалях и прочих мероприятиях организованных падкими на звенящую нефтегазовую гибридную монету европейскими деятелями.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, «Информационное сопротивление»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская теннисистка Юлия Готовко стала победительницей турнира в Шымкенте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by