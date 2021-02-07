Источник материала: Хартия'97

Агентура Кремля в Украине загоняет себя в глухой угол Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

7.02.2021, 14:31

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Фиаско пророссийских марионеток.

После своего корявого выступления в Верховной Раде агент Кремля Вадим Рабинович реши спеть песню "Вставай страна огромная", явно попутав с трибуны какой страны он выступает. Между тем, Украина, как самая большая страна в Европе, прислушалась к этому призыву, и теперь в клоаке ОПЗЖ стало еще горячее, чем несколько дней назад, когда был выписан бан медийным площадкам пророссийских телеканалов.

Как вы помните, после введения санкций против каналов Медведчука, Рабинович обещал нам провокации и обстрелы на Донбассе от хозяев из Москвы, о чем я писал. И, эти самые провокации не заставили себя долго ждать – вчера погибло двое защитников Украины, двое были ранены. Вадя обещал – макаки с "калашами" исполнили. Это в свою очередь лишний раз доказывает, прямую взаимосвязь между ОПЗЖ и Москвой, а также террористическими группировками непризнанных псевдо-республик.









В это же время, на фоне активизации обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе и гибели украинских военных, жена Виктора Медведчука, на которую переписаны все активы кума Путина, рекламирует снятый ею же пропагандистки фильм про Московский патриархат – еще один столп и щупальце "руSSкого мира" в Украине, который поддерживал с 2014 года и дальше поддерживает российскую агрессию против нашей страны. Хотя, изюминкой этого кинематографического "шедевра", конечно же, стала не Оксана Марченко, а ее автомобиль премиум-класса с эксклюзивными номерами "Паломница".





Стоит отдельно отметить, что жена Медведчука, как владелица впечатляющих активов, находящихся не только в Украине, принимает неотъемлемое участие как в финансировании терроризма, так и информационных кампаниях страны агрессора, России, против Украины.

И совершенно не зря активисты обратились к американским властям с просьбой о ведении санкций в отношении Оксаны Марченко, ведь она важное звено в финансовой империи Виктора Медведчука, которая находится как и в самой России, так и в оккупированном Крыму и используется кумом Путина против Украины.

Да и зять Медведчука – Андрей Рюмин возглавил в январе этого года, понимаете, что не просто так, крупнейшую электросетевую компанию России ПАО " Россети".

Эти "товарищи" из ОПЗЖ не видят своего будущего в независимой Украине, они видят свое будущее в России, а здесь они выполняют просто задание Кремля по порабощению нашей страны.

В России у них даже приготовлены плацдармы для отступления, в случае провала их миссии, от бизнеса до недвижимости.

К слову сказать, из последнего, например, журналисты на днях показали одну из многих элитных квартир в Москве гражданской жены Козака, на которого Медведчуком, после американских санкций, были записаны 112, Newsone и Zik, и другие активы в Украине. Так, что, бежать им есть куда, но сейчас важно не позволить им этого сделать, ведь наступает именно тот момент, когда у огромной европейской страны появился реальный шанс загнать крыс в угол.

А представителям некоторых европейских партий и политической элиты стоит задуматься о дальнейшем продвижении интересов агентуры Кремля в Европе как это было в прошлом году вовремя вояжа Медведчука и Ко по европейским столицам, участию в проплаченных кинофестивалях и прочих мероприятиях организованных падкими на звенящую нефтегазовую гибридную монету европейскими деятелями.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, «Информационное сопротивление»

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