В России белорусский дальнобойщик выскочил на встречку, где столкнулся с фурой. Погибли два человека

Источник материала: Tut.by

В прошедшую пятницу в Ростовской области России фура под управлением белоруса выскочила на встречку и столкнулась с другим грузовиком. Погибли водитель и пассажир второго авто, наш земляк — в больнице. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.



Фото: ГИБДД Ростовской области

Авария произошла в пятницу, 5 февраля, в 19 часов на 1037-м км трассы М4 «Дон» (Ростовская область, Аксайский район). По предварительной информации, 37-летний водитель Volvo с полуприцепом с надписью PRIMUM не справился с управлением, выехал на встречку, пробив отбойник, где столкнулся с фурой Mercedes. От удара Mercedes разворотило на части, детали разлетелись во все стороны на большое расстояние, фура превратилась в груду металла, из полуприцепа выпали коробки.

В результате ДТП на месте погиб 48-летний водитель Mercedes, спустя время в больнице умер его пассажир. Дальнобойщик из Volvo с травмами был госпитализирован в реанимацию.

Известно, что водитель Volvo живет с семьей в Минской области, у него две несовершеннолетние дочки.