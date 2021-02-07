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Посольство: США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии

07.02.2021 15:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Каждый день, но особенно сегодня, в день солидарности с Беларусью,

США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, свободе и справедливости, говорится в заявлении посольства США в Минске.

Заявление опубликовано по случае отмечаемого 7 февраля Международного дня солидарности с Беларусью.

«Основные свободы являются неотъемлемым правом всех народов, и их обеспечение в независимой, суверенной Беларуси давно назрело», - говорится в заявлении.

«В декабре конгресс Соединенных Штатов принял, а президент подписал Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года. Акт о демократии в Беларуси однозначно заявляет о позиции Америки: США поддерживают белорусский народ, требуют уважения к правам человека и будут привлекать к ответственности тех, кто нарушает права народа Беларуси. Соединенные Штаты будут работать вместе с европейскими партнерами, чтобы поддержать тех, кто стремится к суверенной, демократической Беларуси, где верховенствует закон», - сказано в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый день, но особенно сегодня, в день солидарности с Беларусью...
 
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