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В ГАИ напомнили, как завести "замерзшую" машину

07.02.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госавтоинспекция напомнила автовладельцам о ряде действий, которые помогут завести "железного коня" после морозной ночи.


"В Беларусь пришли сильные морозы. Опытные автовладельцы, кто хоть раз сталкивался морозным утром с оцепеневшей от холода машиной, знают, что готовиться к морозам нужно заранее, и всегда держат в голове несколько хитростей по быстрому запуску автомобиля", - говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале УГАИ ГУВД Миннгорисполкома в воскресенье.

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Также в Госавтоинспекции заявили о готовности оказать помощь всем участникам дорожного движения, которые попали в затруднительную ситуацию.

Как сообщалось, в Беларуси из-за сильных морозов объявлен "желтый" уровень опасности. Температура воздуха ночью составит -17..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, по юго-западу -10..-16°С, днем -7..-15°С. На отдельных участках дорог – гололедица.
 
 
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Госавтоинспекция напомнила автовладельцам о ряде действий, которые помогут завести "железного коня" после морозной ночи.
 
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