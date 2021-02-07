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Хедж-фонды доигрались с долларом: На форексе начался масштабный шорт-сквиз

07.02.2021 15:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Хедж-фонды доигрались с долларом: На форексе начался масштабный шорт-сквиз
Иллюстративное фото
Доллар продолжает восстаналивать позиции на форексе, обновляя максимумы с начала декабря.

Индекс доллара, просевший на 7,5% в прошлом году на фоне масштабных вливаний от ФРС США, вернулся к росту и завершил январь в плюсе на 3,5%.

 С начала февраля индекс, отражающий курс доллара к шести ключевым мировым валютам, прибавил еще 1% и в четверг достиг максимума за два месяца - 91,43 пункта.

Курс евро к доллару пробил отметку 1,20 впервые, потеряв чуть больше 3% за последний месяц.

Доллар дорожает, несмотря на то, что «печатный станок» в США продолжает работать на полную мощность. С начала года ФРС добавила в систему 70 млрд долларов дополнительной ликвидности, скупая государственные облигации и обеспеченной ипотекой бумаги. Баланс Федрезерва превысил 7,4 трлн долларов, обновив рекорд.

Рост доллара - это видимый симптом набирающего обороты шорт-сквиза, то есть ликвидации коротких позиций в американской валюте, говорит стратег ING Франческо Песоле.  

Весь прошлый год хедж-фонды наращивали ставки на снижение индекса доллара, и к началу 2021 года их общий объем достиг многолетних максимумов - 19,2% от открытого интереса (то есть всех обращающихся фьючерсов).

Причем в первую неделю января крупные спекулянты продолжали «шортить», несмотря на то, что доллар уже начинал вяло дорожать.

Для тех, кто запрыгнул в «последний вагон», ставки против доллара оказались убыточными, и на рынке начала волна ликвидации позиций. За неделю с 20 по 26 января хедж-фонды свернули часть «шортов», уменьшив их до 18,3% открытого интереса, указывает Песоле, ссылаясь на статистику CFTC.

Управляющие закрывали ставки на иену и сырьевые валюты - австралийский и новозеландский доллар, тогда как позиции в евро почти не изменились.

«Доллар оказался настолько экстремально перепродан, что отскок был неизбежен», - говорит старший стратег Miller Tabak Мэтт Мейли.


 Американскую валюту толкают вверх растущие доходности государственных облигаций, отмечает аналитик JPMorgan Пол Меггиеси. Если в августе по 10-летним бондам можно было получить 0,55% годовых, то теперь - 1,15%.

Рынок ждет стимулов, обещанных администрацией Байдена, и закладывает быстрое восстановление экономики США, в отличие от европейской, говорит Джо Манимбо, аналитик Western Union Business Solutions.

«Европа отстает от США примерно на год в терминах реального восстановления», - указывает он.


МВФ прогнозирует Штатам рост на 5,1% в этом году после падения на 3,4% в прошлом.

ВВП зоны евро, по оценке фонда, вырастет на 4,2%, отыграв лишь две трети провала пандемии (7,2%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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