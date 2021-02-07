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Навстречу трескучим морозам. 10 суровых и снежных фото
07.02.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Синоптики предупреждают
об усилении холодов и метелях. А мы предлагаем очередную зимнюю фотопрогулку.
Сельские мотивы: снегири, сугробы и кот на печи
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Навстречу трескучим морозам. 10 суровых и снежных фото
Синоптики предупреждают об усилении холодов и метелях.
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