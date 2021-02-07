В Бресте объявили скидки на пиццу. Посмотрите, какая очередь за ней выстроилась

Источник материала: Onliner

«Додо-пицца» решила провести акцию и распродать 3000 пицц всего за 3,99 рубля. Возле торгового центра «Санта» в Бресте выстроилась гигантская очередь, несмотря на то, что в городе сегодня около пятнадцати градусов мороза. Судя по всему, пускали людей небольшими партиями, чтобы не создавать проблем.

— Мы заряжены и объявляем День пиццы — поставим рекорд и приготовим целых 3000 пицц! Для всех гостей в этот день — любимая пицца «Пепперони», 25 см, всего за 3,99 руб. Предложение действует только при заказе в ресторане, в одни руки — до 3 пицц, — написали представители сети в своем Instagram.