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Водопад, кованные двери, столик-пуф. В Минске продается вот такая квартира с необычным ремонтом

07.02.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске за 108 тысяч долларов продается трехкомнатная квартира с необычным ремонтом, в которой есть даже водопад и кованные двери. Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риелтора». Показываем, как она выглядит.


Квартира находится на втором этаже панельной девятиэтажки 2007 года на улице 50 лет Победы, 12 в Военном городке в Уручье. Площадь — 72 квадратных метра. Вот как она выглядит:






— Водопад? Кованые двери в гостиной? Обеденный столик-пуф? У меня шок, — пишет автор телеграм-канала.

В объявлении сказано, что в квартире установлена дорогая и качественная входная дверь. На полу в коридоре и в кухне — итальянский керамогранит, в жилой зоне уложена немецкая паркетная доска. Столешница и подоконник — из натурального камня.






— Ковка и природный камень использовались при отделке гостиной, арок и колонн. Действующий водопад со стабилизированными растениями и системой фильтрации. Аквариумы — как элементы декора в лаунж-зоне, — сказано в объявлении.

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Теги: Минск
 
 
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