Известный телеведущий, который в августе уволился с «Беларусь 1», запустил свое шоу на YouTube

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский телеведущий Евгений Перлин, который летом уволился с гостелевидения, запустил на YouTube шоу «Еще по одной». Первый выпуск вышел под заголовком «Навальный, заговор тиктока и Уорхол за 10 баксов». Он вышел на канале Perlin Show .



Фото: instagram.com/perlinman

Евгений презентует «Еще по одной» так: это вечернее алкогольное шоу, разговор в баре, в котором вы мечтали поучаствовать. Интересные истории и мнения, которые мы услышим только за бокалом или рюмкой в соседней беседе за барной стойкой. Павел Костевич, Снежана Бартенева и Евгений Перлин вместе обсуждают актуальные и не только события.

В Instagram Перлин написал , что шоу нужна поддержка.

— Лайки под видео на ютьюб действительно влияют на его отображение у других пользователей. Так оно чаще предлагается другим зрителям. Так что очень попрошу вас поддержать наш новый проект! И надеюсь, что он вам искренне понравится. В шоу две составляющие: 1. Открытые, разные и неглупые люди. 2. Алкоголь, который все равно в нашей жизни есть, но в кадр его же типо «не принято». А мы решили: почему бы и нет, если напитки действительно хороши. Их мы отдельно обсудим.

На момент написания заметки у ролика полторы тысячи просмотров, 142 «лайка» и 9 отметок «мне не нравится». Отметим, что видео доступно в формате 4К.

Напомним, в августе стало известно, что телеведущий Евгений Перлин больше не работает на телеканале «Беларусь 1». Новость вызвала огромный резонанс, так как в отличие от коллег, которые были уволены или ушли по собственному желанию из-за своей позиции, Евгений всегда транслировал поддержку действующей власти. При этом он отмечал, что ушел из любимых проектов «в никуда».