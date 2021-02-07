Источник материала: UDF



Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

«Самая очаровательная», «Красотка», «Богиня», «Очень красиво», «Обалденные платье и стиль», «Неземная», - засыпали Настю комплиментами фанаты.

Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соблазнительная Настя Каменских заставила фанов «пускать слюни» Певица предстала в очень соблазнительном образе.

Звезда предстала в голубом атласном платье с высоким вырезом на ножке. При этом одно плечо Насти было оголенное, а второе прикрыто вместе с рукой. Такое ассиметричное платье подчеркнуло все достоинства певицы.Также ей сделали «мокрую» укладку волос и нанесли на лицо яркий макияж. Такой соблазнительный образ Каменских подчеркнула прозрачными босоножками на высоком каблуке.