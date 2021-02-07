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Соблазнительная Настя Каменских заставила фанов «пускать слюни»

07.02.2021 16:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Соблазнительная Настя Каменских заставила фанов «пускать слюни»
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас является детективом шоу «Маска», показала очередной образ со съемок программы.

Звезда предстала в голубом атласном платье с высоким вырезом на ножке. При этом одно плечо Насти было оголенное, а второе прикрыто вместе с рукой. Такое ассиметричное платье подчеркнуло все достоинства певицы.

Также ей сделали «мокрую» укладку волос и нанесли на лицо яркий макияж. Такой соблазнительный образ Каменских подчеркнула прозрачными босоножками на высоком каблуке.

«Самая очаровательная», «Красотка», «Богиня», «Очень красиво», «Обалденные платье и стиль», «Неземная», - засыпали Настю комплиментами фанаты.


Соблазнительная Настя Каменских заставила фанов «пускать слюни»

Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
 
 
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Певица предстала в очень соблазнительном образе.
 
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