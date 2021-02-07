Источник материала: Хартия'97

Названы самые согревающие продукты для зимнего сезона 7.02.2021, 16:12

Блюда из этих продуктов поднимают настроение.

В феврале многие из нас уже начинают мечтать о весне, хотя за окном стоят суровые морозы и падает снег. Диетологи из Индии предлагают несколько блюд, которые оказывают согревающее воздействие и в целом поднимают настроение, пишет healthinfo.ua .

Паста с цукини. Острый привкус этого блюда может удовлетворить тягу к чему-то особенному. А если добавить сюда болгарский перец, грибы, помидоры и тофу, то данная паста станет еще полезней для здоровья.

Горячий кислый суп. Это классическое блюдо китайской кухни, которое известно позитивным воздействием на настроение. Данный суп быстро готовится, его можно сделать всего за 20 минут. Наполненный овощами и приправами, соусами и специями, он является идеальным выбором для тех, кто любит блюда быстрого приготовления.

Соусы с сыром. Включайте в свой рацион побольше овощей с яркой окраской вроде сладкого перца, моркови, кукурузы и гороха. Бланшируйте их, обжаривайте и заправляйте сырным соусом. Можно также посыпать это блюдо сверху тертым сыром.

Томатный суп с базиликом. Великолепное блюдо на все времена и при любом сезоне. Томатный суп согревает нас изнутри, а его богатый острый вкус становится еще более восхитительным, если добавить туда базилик.

Лазанья. Еще одна разновидность пищи, поднимающей настроение. Острое блюдо с обильным включением туда свежих овощей и расплавленного сыра. Один вид лазаньи уже прогоняет грусть. Данная пища также укрепляет здоровье, поскольку содержит много белков и витаминов.

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