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В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска
Источник материала: Хартия'97
В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска
Партизаны передали привет отважным белорусами, которые борются с тараканом.
В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска, а так же со всеми отважными белорусами, которые борются с тараканом по всей стране.
Об этом пишет телеграм-канал
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Партизаны передали привет отважным белорусами, которые борются с тараканом.
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