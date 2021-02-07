Источник материала: Хартия'97

В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска 7.02.2021, 16:09

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Партизаны передали привет отважным белорусами, которые борются с тараканом.

В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска, а так же со всеми отважными белорусами, которые борются с тараканом по всей стране.

Об этом пишет телеграм-канал «Баста» , публикуя видео:

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