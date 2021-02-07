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В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска

07.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска

  • 7.02.2021, 16:09
В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами МинскаМинска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/02/1612704667606789.jpg">
Фото: tut.by

Партизаны передали привет отважным белорусами, которые борются с тараканом.

В Вилейке прошла акция солидарности со всеми протестными районами Минска, а так же со всеми отважными белорусами, которые борются с тараканом по всей стране.

Об этом пишет телеграм-канал «Баста», публикуя видео:

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Теги: Минск
 
 
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Партизаны передали привет отважным белорусами, которые борются с тараканом.
 
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