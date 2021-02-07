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Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов
Источник материала: Хартия'97
Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов
Об этом сообщил глава представительства Евросоюза Дирк Шубель.
Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов. Об этом написал в своем
- Беларусь, мы вместе в этот
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Об этом сообщил глава представительства Евросоюза Дирк Шубель.
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