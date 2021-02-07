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Белорусы показали, как у них получается заводить авто в аномальные морозы

07.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы показали, как у них получается заводить авто в аномальные морозы

  • 7.02.2021, 15:41
  • 1,174
Белорусы показали, как у них получается заводить авто в аномальные морозы

При больших перепадах температуры и серьезных морозах завести машину бывает не так просто.

В ближайшие несколько дней нам придется сильно померзнуть: в стране обещают до –28 градусов. При больших перепадах температуры и серьезных морозах завести машину бывает не так просто. Предлагаем посмотреть, как это удается (или не удается) читателям «Онлайнера».

Audi a4 b8 3.0 TDI заводится с пол-оборота.

«10-летний дизель заводился в морозы шустрее новых Duster, сегодня не исключение. Только вот стекло внутри замерзает, но это другая история», — пишет читатель и прикладывает видео.

А вот так выглядит запуск Citroen C4 2.0 HDI. Тоже без проблем.

И Renault Logan не подвел.

А как поведет себя старенькая Audi 80 в –22? Примерно вот так.

А эта запись была была сделана рано утром 16 января в Чечерске, когда на улице было чуть холоднее, чем сейчас. «Ford Fiesta 1.4 TDCi 2009 года. Свечи накала новые, первая зима, топливный фильтр без подогрева (старый, около 60 тыс. км), аккумулятор новый — первая зима. Топливо зимнее, чистое, с АЗС (без присадок, керосина, бензина и так далее). Коробка механическая. Прежде чем завести, выжимаю и держу сцепление, не знаю, помогает это чем-нибудь или нет, но делаю так всегда», — рассказывает наш читатель и показывает видео своих сражений.

Peugeot 406 2001 года стояла без движения двое суток. Не с первого раза, но все же завелась.

А вот Renault Laguna 2002 года. Видео прислал читатель под ником EvgenGematagen. Говорит, машина неподвижно стояла целую неделю и без проблем завелась в -21.

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При больших перепадах температуры и серьезных морозах завести машину бывает не так просто.
 
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