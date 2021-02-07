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Участники акции «За единую Беларусь» проехали на лыжах

07.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участники акции «За единую Беларусь» проехали на лыжах

Минус за окном – и настоящая зимняя погода пересадила участников автопробега «За единую Беларусь» по-хорошему на другой транспорт. Идеи остались те же, а вот формат поменяли на спортивный. Помимо километров на машине, участники акции проехали ещё и на лыжах.

На пробег приехали семьями, и даже морозная погода (градусник показывал -17 ℃) не помешала встрече. Людей согревали улыбки, яркие эмоции и теплые объятия. Буквально за 15 минут парковка, где собрались участники – окрасилась в цвета государственной символики. Объединяет их всех одно – любовь к родной стране.

Маршрут автопробега сегодня пролегает в столице. Если раньше изучали местные достопримечательности, культурные ценности Беларуси, то сегодня взяли новый курс – спортивный. Участники масштабного движения отправились в Веснянку. Там на лыжероллерной трассе патриотов ждал настоящий праздник.

Несколько сотен участников – и это только по предварительной регистрации. Список обновлялся ежеминутно. Люди, несмотря на мороз за окном, приезжали на трассу, главным пропуском стал красно-зеленый флаг – неотъемлемый атрибут тех, кто всей душой «За Беларусь».

До старта – обязательная разминка. И, конечно же, настрой на борьбу. Патриотический забег на лыжах прошел в нескольких номинациях: масс-старт у женщин и мужчин, а также эстафета среди команд. В такие моменты особо ощущаешь единение друг с другом и со своей страной.

Трасса в 2,5 километра для многих была лишь разминкой. Среди участников, как и любители, так и профессиональные спортсмены. Конечно, как и в любом состязании есть победители. Финишировали они более чем красочно.

Но, как говорится, главное не победа, а участие. Ведь спорт объединяет, а уж тем более тех, кто и в обычные дни – всей душой за единую Беларусь.

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Минус за окном – и настоящая зимняя погода пересадила участников автопробега «За единую Беларусь» по-хорошему на другой транспорт. Идеи остались те же, а вот...
 
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