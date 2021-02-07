Мужчина спас соседку при пожаре в Рогачевском районе

Источник материала: ОНТ

В Рогачевском районе мужчина спас соседку из горящего дома. Об этом информирует пресс-служба Гомельского областного управления МЧС.

Источник сообщает, что мужчина 1981 года рождения до прибытия спасателей увидел горящий соседский дом и через окно забрался в него. Хозяйка, пенсионерка 1939 года рождения, спала в комнате. Сосед спас ее. Прибывшие на место медики осмотрели женщину, госпитализация не потребовалась.

Пожар ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолок и стены дома.

Устанавливаются причины произошедшего. По предварительной версии, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото: Гомельское областное управление МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram