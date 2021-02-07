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Мужчина спас соседку при пожаре в Рогачевском районе
Источник материала: ОНТ
В Рогачевском районе мужчина спас соседку из горящего дома. Об этом
Источник сообщает, что мужчина 1981 года рождения до прибытия спасателей увидел горящий соседский дом и через окно забрался в него. Хозяйка, пенсионерка 1939 года рождения, спала в комнате. Сосед спас ее. Прибывшие на место медики осмотрели женщину, госпитализация не потребовалась.
Пожар ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолок и стены дома.
Устанавливаются причины произошедшего. По предварительной версии, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото: Гомельское областное управление МЧС
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В Рогачевском районе мужчина спас соседку из горящего дома. Об этом информирует пресс-служба Гомельского областного управления МЧС. Источник сообщает, что мужчина...
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