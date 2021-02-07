Вакцина «Спутник V» может быть зарегистрирована в 25 странах мира уже в конце следующей недели

Источник материала: ОНТ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прогнозирует регистрацию и утверждение к использованию препарата «Спутник V» в 25 странах мира, передаёт ТАСС.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1», также он подтвердил, что на сегодняшний день вакцина уже зарегистрирована в 19 странах мира.

Накануне один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российского препарата «Спутник V», которые подтверждают его высокую эффективность и безопасность.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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