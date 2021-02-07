Российский боец Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима на турнире UFC

Источник материала: ОНТ

Представитель России Александр Волков утром 7 февраля сразился с бойцом из Нидерландов Алистаром Оверимом. Поединок возглавил турнир UFC Fight Night 142.

Россиянин доминировал над более опытным соперником. Во втором раунде преимущество Волкова было реализовано в нескольких точных попаданиях. Оверим пытался выставить блок, но это не помогло – Алистар рухнул на настил. Рефери остановил бой, тем самым спасая нидерландца от избиения.

Таким образом, Александр Волков победил Алистара Оверим техническим нокаутом во втором раунде. После этого статистика выступлений 32-летнего россиянина установилась на отметках 33-8. 40-летний Оверим после поражения может похвастаться рекордом 47-19 (1 NC).

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

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