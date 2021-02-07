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803 нарушения на стройках Минска выявила санитарно-эпидемиологическая служба

07.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

803 нарушения на стройках Минска выявила санитарно-эпидемиологическая служба

В ходе рейдов, проведённых специалистами Санитарно-эпидемиологической службы Минска для проверки соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, был выявлен ряд нарушений, передаёт агентство «Минск-новости».

803 нарушения были отмечены на 469 стройках столицы и касались несвоевременного сбора, вывоза строительных отходов и санитарного состояния санитарно-бытовых помещений.

216 ответственных, должностных и 7 юридических лиц были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, общая сумма которого составила 1 748 базовых величин. Кроме того, 559 руководителям строительных организаций санитарно-эпидемиологической службой были выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Фото: sb.by

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Теги: Минск
 
 
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В ходе рейдов, проведённых специалистами Санитарно-эпидемиологической службы Минска для проверки соблюдения требований законодательства в области обеспечения...
 
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