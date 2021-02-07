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803 нарушения на стройках Минска выявила санитарно-эпидемиологическая служба
Источник материала: ОНТ
В ходе рейдов, проведённых специалистами Санитарно-эпидемиологической службы Минска для проверки соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, был выявлен ряд нарушений,
803 нарушения были отмечены на 469 стройках столицы и касались несвоевременного сбора, вывоза строительных отходов и санитарного состояния санитарно-бытовых помещений.
216 ответственных, должностных и 7 юридических лиц были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, общая сумма которого составила 1 748 базовых величин. Кроме того, 559 руководителям строительных организаций санитарно-эпидемиологической службой были выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Фото: sb.by
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В ходе рейдов, проведённых специалистами Санитарно-эпидемиологической службы Минска для проверки соблюдения требований законодательства в области обеспечения...
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