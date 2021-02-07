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Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов

07.02.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов, сообщил глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель.

Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов
Фото: Facebook.com/EUinBelarus

«Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав», — написал дипломат в «Фейсбуке».

По его информации, во встрече приняли участие родные нескольких политических заключенных.

«#Беларусьмывместе в этот День солидарности и каждый день, пока все политические заключенные не выйдут на свободу и все виновные не будут привлечены к ответственности», — написал Шубель.

Во встрече помимо Шубеля приняли участие послы Австрии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции и Эстонии.

Как сообщалось, сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель от имени ЕС потребовал от белорусских властей освобождения всех политических заключенных.

«Прошло полгода, а люди Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать», — отметил он.

Глава Евросовета подчеркнул, что насилие в отношении мирных демонстрантов должно прекратиться.

«Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси»,  — написал Мишель в своем «Твиттере».

7 февраля по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих европейских странах проходит Международный день солидарности с Беларусью. По всему миру запланировано более 60 различных акций солидарности. Цель их — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций солидарности также требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов, сообщил глава представительства...
 
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