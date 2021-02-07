|
Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов
Источник материала: Навiны
Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов, сообщил глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель.
«Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав», — написал дипломат в «Фейсбуке».
По его информации, во встрече приняли участие родные нескольких политических заключенных.
«#Беларусьмывместе в этот День солидарности и каждый день, пока все политические заключенные не выйдут на свободу и все виновные не будут привлечены к ответственности», — написал Шубель.
Во встрече помимо Шубеля приняли участие послы Австрии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции и Эстонии.
Как сообщалось, сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель от имени ЕС
«Прошло полгода, а люди Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать», — отметил он.
Глава Евросовета подчеркнул, что насилие в отношении мирных демонстрантов должно прекратиться.
«Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси», — написал Мишель в своем «Твиттере».
7 февраля по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих европейских странах проходит Международный день солидарности с Беларусью. По всему миру запланировано более 60 различных акций солидарности. Цель их — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций солидарности также требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов
Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов, сообщил глава представительства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)