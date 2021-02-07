Станислав Драгун избран капитаном БАТЭ

















Об этом сообщает пресс-служба.





Ранее эти функции были возложены на Игоря Стасевича, который зимой перебрался в стан солигорского "Шахтера".





Согласно проведенному голосованию среди игроков БАТЭ, второе место занял Павел Нехайчик. Третьим стал Евгений Яблонский, а на четвертом месте — Яков Филипович.



