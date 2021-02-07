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Станислав Драгун избран капитаном БАТЭ
Источник материала: Партизан
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун стал новым капитаном команды.
Об этом сообщает пресс-служба.
Ранее эти функции были возложены на Игоря Стасевича, который зимой перебрался в стан солигорского "Шахтера".
Согласно проведенному голосованию среди игроков БАТЭ, второе место занял Павел Нехайчик. Третьим стал Евгений Яблонский, а на четвертом месте — Яков Филипович.
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун стал новым капитаном команды.
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