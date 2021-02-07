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Станислав Драгун избран капитаном БАТЭ

07.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун стал новым капитаном команды.





Об этом сообщает пресс-служба.

Ранее эти функции были возложены на Игоря Стасевича, который зимой перебрался в стан солигорского "Шахтера".

Согласно проведенному голосованию среди игроков БАТЭ, второе место занял Павел Нехайчик. Третьим стал Евгений Яблонский, а на четвертом месте — Яков Филипович.
 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун стал новым капитаном команды.
 
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