ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Союз диктаторов: В России задержаны четверо белорусов, участвовавших в протестах после выборов

07.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В России задержаны четверо белорусов, которые в августе 2020 года участвовали в уличных протестах после президентских выборов. Белорусские силовики добиваются их экстрадиции.


Фото ТАСС

"Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", — рассказал в интервью газете Администрации президента "Беларусь сегодня" начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло.

Как стало известно Еврорадио, один из задержанных — брестский антифашист. Он уже больше месяца месяца содержится в изоляторе в Москве.

Вероятно, ещё один задержанный белорус, о котором говорит Вавуло, это боец ММА Алексей Кудин. После того, как в Беларуси на него начали уголовное дело за сопротивление милиционерам, которые пытались его задержать, он уехал в Россию — и недавно был задержан в Москве. Против экстрадиции Кудина в Беларусь выступает международное спортивное сообщество.

"Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители", — считает Михаил Вавуло. Тут следует напомнить, что, по некоторым сведениям, именно в России скрывается Дмитрий Шакута — боксёр и тренер бойцов СОБР, который участвовал в задержании Романа Бондаренко на "Площади Перемен". Романа до смерти избили — но уголовное дело по этому факту до сих пор не начато.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России задержаны четверо белорусов, которые в августе 2020 года участвовали в уличных протестах после президентских выборов. Белорусские силовики добиваются их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неплатежеспособность и банкротство. Что произошло с организациями, которые попали под «разнос» Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by