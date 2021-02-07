Средство самовыражения: в Минске растет число тюнингованных машин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На дорогах Беларуси все больше тюнингованных машин. Владельцы стараются придать своим автомобилям неповторимый, оригинальный внешний вид. Сложно ли пройти техосмотр такому транспорту, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Эта иномарка не для заснеженных дорог, сейчас – на зимовке. Раз в месяц владелец Артем Белов навещает авто в паркинге. Год выпуска – 2003-й. По автомобильным меркам возраст почтенный. Но под капотом семьсот лошадиных сил. Разгоняется до ста километров в час всего за четыре секунды. Спустя несколько лет переделок и за десятки тысяч долларов не осталось почти ничего заводского начиная с мотора, заканчивая электрикой. Машина сменила и цвет: с серого на белоснежный.

«И ты когда едешь на своей машине и все такие: «Боже, это же старый мерседес». А ты нажимаешь на газ и такой пуууф и улетаешь. В рамках скоростного режима в городе, конечно. У людей это и улыбку вызывает, и удивление. А для тебя это: «О, неплохо», – поделился владелец тюнингованного авто Артем Белов.

Ситуация с тюнингом в Беларуси парадоксальная. Обновленных авто хватает. А вот мастерские, где готовы легально преобразить машину, можно сосчитать по пальцам. Как отдельный вид деятельности – это зачастую невыгодно.



Свое дело Денис Романчук открыл пять лет назад. Тюнинг называет техническим творчеством. Вместе с командой может сделать авто с нуля. Говорит: в последнее время число клиентов выросло почти вдвое. Сейчас в работе старенький ГАЗ 73-го года. На тюнинг уйдет не один месяц.

«Внешне это будет старый автомобиль с небольшими доработками, а внутри технически современный автомобиль, где есть и подогрев сиденья, и подогрев руля. Новый салон от BMW мы сюда купили. Достаточно длительный, сложный и дорогой проект», – рассказал владелец мастерская по тюнингу автомобилей Денис Романчук.

Самая востребованная услуга – это новые обвесы. Если нет изменений в конструкции кузова, то проблем с техосмотром и постановкой авто на учет быть не должно. Остальное нужно согласовывать: сначала техническая экспертиза, затем испытательная лаборатория. Если все удачно, то ГАИ выдает свидетельство на переоборудование.

«Внешнее оформление транспортного средства, нанесение карбонового или винилового покрытия. Здесь согласований с ГАИ не нужно, если цвет этого покрытия будет соответствовать цвету, который указан в регистрационных документах», – пояснил ведущий специалист предприятия «Белгостехосмотр» Александр Касьянович.

А вот аэрография в Беларуси запрещена. Это прописано в правилах дорожного движения: яркие рисунки могут отвлекать водителей. Памятные наклейки, стартовые номера тоже нелегальны. Но на техосмотре к ним могут отнестись лояльно. Главное, чтобы не портился обзор. Прокачанное авто должно оставаться безопасным.

С 1 февраля в России заработали новые правила тюнинга машин. Разрешение на изменение заводских характеристик автомобиля теперь нельзя получить, если нет заключения испытательного центра и протокола проверки. Это касается и монтажа «кенгурятников» и лебедок, а также установки газобаллонного оборудования.