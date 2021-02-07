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"С тремя пересадками". Как транспорт влияет на уровень счастья

07.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"С тремя пересадками". Как транспорт влияет на уровень счастья

Как общественный (и не только) транспорт влияет на настроение отдельного горожанина и жизнь мегаполиса в целом?

Почему жителю мегаполиса на самом деле без разницы, на чем ехать, лишь бы было легко оплачивать и комфортно пересаживаться? Как пандемия изменила отношение к общественному транспорту? Мы неминуемо придем к шерингу всех видов транспорта, или это тупиковый путь развития?

Лина, Ваня и Ксюша разбираются вместе со старшим директором департамента цифровых решений Visa в России Алексеем Денисовым и урбанистом Аркадием Гершманом.

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Ехать на работу в душном вагоне метро, стоять (на своей машине) в пробке, или ловить на себе ненавистные взгляды пешеходов, проносясь мимо на электросамокате. А...
 
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