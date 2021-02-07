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Мороз не помеха: очереди из фур на границе по-прежнему сохраняются

07.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Более 1100 большегрузных автомобилей стоят в очереди, чтобы въехать в страны Европейского союза, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Такие очереди из фур на выезд из страны сохраняются в последние несколько месяцев, легковых автомобилей в пограничных пунктах пропуска вообще нет – из-за пандемии соседние страны поездки временно ограничили.

Больше всего большегрузов стоят на выезд на литовском участке границы, и, как всегда, самыми востребованными пунктами пропуска остаются "Бенякони" и "Каменный Лог", на втором месте по числу фур в очереди – польское направление, латвийское – традиционно на третьем месте.

Как сообщается на сайте ГПК, в двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе скопилось не более 200 автомобилей.

На литовском направлении – более 900: в "Котловке" – 180, в "Каменном Логе" – 250, в "Беняконях" – 290, в "Привалке" – 190.

В Польшу пытаются выехать 250 фур: в "Брузгах" – 120, в "Козловичах" – 90, в "Берестовице" – 40.

Как пояснили пограничники, погодные условия практически никогда не влияют на величину очередей из большегрузных автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно больше всего большегрузных автомобилей стоят на выезде из Беларуси на литовском направлении.
 
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