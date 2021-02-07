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«Письма к дочери»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Cиловым структурам захочется конвертировать свое политическое влияние в понятную материальную форму» Ведь предупреждали же умные люди!

Потому что при всем внешнем сходстве этой истории с историей Румаса и банкиров, причины, я думаю, очень разные. Какие бы политические фиги директор ГУМа кому не показывал, его арест не произведет правильного воспитательного впечатления на целевую аудиторию. В смысле, не убедит бывших и нынешних чиновников в пользе благонадежности. Все-таки масштаб не тот.Но дело в том, что директор ГУМа не один. С начала года по подозрениях в коррупции задержали семерых «руководителей среднего звена» с завода колесных тягачей, БЕЛАЗа, тракторного завода, Минского электротехнического завода, с обысками посещали компанию Гринрозница, ходят всякие тревожные слухи про спортивно-оздоровительный комплекс Олимпийский и БелМИС.Конечно, можно предположить, что все эти разные люди внезапно подхватили вирус коррупции. То есть жили себе раньше здоровенькие, ни о какой коррупции не думали, но проник на нашу территорию «южноафриканский штамм», и среди «руководителей среднего звена» началась эпидемия. Но поскольку существование коррупционного вируса даже британские ученые еще не доказали, мне кажется, что причина все-таки немножечко другая. И причину эту деликатно можно назвать «перераспределение финансовых потоков и экономических сфер влияния».Уже много месяцев силовые структуры остаются главной, а местами и единственной опорой беларусской стабильности. И, конечно, влияние всяких там Минфинов, Минторгов и Минпромов сейчас и близко не стоит со степенью влияния ГУБОПиКа. Потому что, ну, какая от этих всех Минфинов польза? Они даже ни одного субботника по срезанию ленточек не организовали.Если верить, Bypol, министр внутренних дел еще в ноябре указывал судам, как им надо правильно судить. И суды слушались. Разные умные люди уже с осени предупреждали, что силовым структурам рано или поздно захочется конвертировать свое политическое влияние в понятную материальную форму. Никто просто не ожидал, что это случится так рано.Но с большой силой хочется и большой благодарности. И не какой-то там «безграничной благодарности», а такой благодарности, которую можно посчитать. Потому что, согласись, в самом деле несправедливо, когда ОМОН и ГУБОПиК беспощадно рискуют, разгоняя пенсионеров и инвалидов, а финансовыми благами цивилизации вместо них пользуются другие. Директор ГУМа или руководители «среднего звена» тех же заводов, которые распустили своих подчиненных вплоть до забастовок.И ведь, что характерно, даже если власть в лице ее главного носителя начавшимся перераспределением сфер влияния не слишком довольна, сделать-то она все равно ничего не может. Потому что красавцев же наказывать нельзя. Им даже слово «нельзя» говорить непозволительно. Можно разве что сделать вид, что оно так и было задумано и объявить про какую-нибудь антикоррупционную кампанию.В общем, для крепких хозяйственников и руководителей среднего звена наступают, похоже, довольно грустные времена. Сколько ты флэшмобов в поддержку власти не устраивай, сколько подписей за отмену западных санкций не собирай, все равно не зачтется.Кстати, про подписи за отмену санкций. Если вы волновалась, что сейчас они десять миллионов подписей соберут, и ЕС тут же санкции отменит. Так глава представительства Евросоюза в Беларуси специально решил успокоить. Сказал, что такой сбор подписей за отмену санкций, он как раз основанием для санкций и является. В общем как со всеми кампаниями, которые власть затевает. Людей позлили, в телевизоре показали, выписали благодарности лучшим сборщикам, а такая мелочь, как результат никого с самого начала и не интересовал.