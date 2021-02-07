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Хозяин 20 лет сдавал квартиру курильщикам. И вот какой результат он увидел, приняв ее обратно

07.02.2021 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь Reddit около 20 лет сдавал квартиру и на протяжении всего этого времени не замечал никаких проблем. Но когда арендатор съехал, забрав с собой все вещи и мебель, хозяин смог увидеть не очень приятные последствия их проживания: напольное покрытие в доме потемнело так сильно, что стало буквально черным. Вскоре мужчина узнал, что стало этому причиной. 

Оказалось, что все 20 лет в квартире регулярно курили. А еще арендаторы очень любили жечь свечи. Воск и смолы годами оседали на полу, к которому прилипала грязь и сигаретный пепел.

Хозяин 20 лет сдавал квартиру курильщикам. И вот какой результат он увидел, приняв ее обратно

Стоит отметить, что в квартире соседей за эти годы пол остался таким же светлым. Мужчина сделал показательное фото, которое можно демонстрировать как «до» и «после».

Хозяин 20 лет сдавал квартиру курильщикам. И вот какой результат он увидел, приняв ее обратно

 
 
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Пользователь Reddit около 20 лет сдавал квартиру и на протяжении всего этого времени не замечал никаких проблем. Но когда арендатор съехал, забрав с собой все вещи и...
 
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