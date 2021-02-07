|
Хозяин 20 лет сдавал квартиру курильщикам. И вот какой результат он увидел, приняв ее обратно
Источник материала: Onliner
Пользователь
Оказалось, что все 20 лет в квартире регулярно курили. А еще арендаторы очень любили жечь свечи. Воск и смолы годами оседали на полу, к которому прилипала грязь и сигаретный пепел.
Стоит отметить, что в квартире соседей за эти годы пол остался таким же светлым. Мужчина сделал показательное фото, которое можно демонстрировать как «до» и «после».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь Reddit около 20 лет сдавал квартиру и на протяжении всего этого времени не замечал никаких проблем. Но когда арендатор съехал, забрав с собой все вещи и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)