Хозяин 20 лет сдавал квартиру курильщикам. И вот какой результат он увидел, приняв ее обратно

Источник материала: Onliner

Пользователь Reddit около 20 лет сдавал квартиру и на протяжении всего этого времени не замечал никаких проблем. Но когда арендатор съехал, забрав с собой все вещи и мебель, хозяин смог увидеть не очень приятные последствия их проживания: напольное покрытие в доме потемнело так сильно, что стало буквально черным. Вскоре мужчина узнал, что стало этому причиной.

Оказалось, что все 20 лет в квартире регулярно курили. А еще арендаторы очень любили жечь свечи. Воск и смолы годами оседали на полу, к которому прилипала грязь и сигаретный пепел.





Стоит отметить, что в квартире соседей за эти годы пол остался таким же светлым. Мужчина сделал показательное фото, которое можно демонстрировать как «до» и «после».



