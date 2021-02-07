Кроссовер Geely KX11 на платформе Volvo: сертификация в Китае и первые фотографии без камуфляжа

Источник материала: Tut.by

Компания Geely у себя на родине сертифицировала будущий кроссовер, который пока известен под заводским индексом KX11. Новинка получит три ряда сидений и, напомним, в конце прошлого года уже была засвечена производителем на фотографиях с доводочных испытаний закамуфлированных прототипов.





После недавно вышедшей на наш рынок Tugella это будет второй кроссовер Geely на базе модульной платформы CMA, спроектированной инженерами Volvo. Ну, а вслед за седаном Preface кроссовер примерит свежий стиль марки, который в самой компании называют Technology Geely 4.0. Из его характерных элементов — пятиугольная решетка радиатора с вогнутыми прутьями, однако в целом облик Geely в такой стилистике стал еще больше похожим на модели Volvo.





В сертификационных документах указываются габариты KX11 — длина 4,77 м и ширина 1,89 м, колесная база достигает 2,84 м. Из оснащения указаны колесные диски диаметром от 18 до 19 дюймов, также в «базе» ожидаются виртуальные приборы и крупный тачскрин мультимедиасистемы.





Зарезервированный для KX11 силовой агрегат знаком по Tugella — это двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 218 и 238 л. с., сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Впоследствии могут появится и другие версии, в том числе и гибридные.





Первый публичный показ KX11 состоится в апреле на Шанхайском автосалоне, старт производства нового кроссовера Geely запланирован на третий квартал текущего года.