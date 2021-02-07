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Минское «Динамо» играет в гостях против «Сочи». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» завершает сегодня выездную серию в КХЛ матчем против ХК «Сочи».
"Динамо": Фурх (Тэйлор); Фальковский — Менелл, Принс (А) — Митчелл — Алистров; Альмквист — Знахаренко (А), Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Дерябин, Мосалев — Горбунов — Паре; Воронин — Усов — Когалев; Денисов, Демков.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» завершает сегодня выездную серию в КХЛ матчем против ХК «Сочи».
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