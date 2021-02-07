Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Антарктиде редкий минерал, связанный с Марсом 7.02.2021, 16:54

Минерал появился на Земле и на Марсе одинаковым способом.

Группа экспертов нашла минерал ярозит, ранее его находили на Красной планете. Этот минерал был найден глубоко во льдах Антарктиды. Ученые уверены в том, что такие минералы часто можно встретить на Марсе. Об этом пишет сайт Express (перевод - «Апостроф» ).

По словам ученых, ярозит имеет желто-коричневый окрас. Также они отметили, что минерал появился на Земле и на Марсе одинаковым способом. За пределами планеты Земля минерал обнаружили на Марсе, это произошло в 2004 году. Находку удалось обнаружить марсоходу, который в том году активно исследовал Красную планету на предмет различных кратеров и минералов.





Открытие этого минерала имело огромное значение. Дело в том, что для образования ярозита требуется вода, железо, сульфат, калий и кислая среда. Эксперты начали обсуждать различные теории о том, как именно минерал мог стать таким богатым.

Один из исследователей заявил, что ярозит мог появиться во льдах Антарктиды из-за пыли. Известно, что на Марсе ярозит зарождается именно таким образом. Большое количество пыли и мелких частиц способствуют появлению ярозита при правильных условиях, иногда так бывает, что минерал может появляться даже во льдах или еще более странных местах.

Исследователи рассказали о внешнем виде ярозита, но не объяснили, что это такое. Ярозит - это минерал, который, помимо сульфата, калия и железа содержит примеси натрия. В мире также существует синоним названия минерала - ютаит.

Если на Марсе этот минерал впервые обнаружили в 2004 году, то на Земле его нашли в 1852 году в районе Харосо, это привело к тому, что ярозит также называют Харосо. Так называется район в испанской Альмерии. Твердость этого минерала по шкале Мооса составляет от 2,5 до 3,5. Ярозит часто встречается с прозрачностью от просвечивающего до полностью непрозрачного.





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