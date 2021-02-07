Источник материала: Хартия'97

Как коренные минчане променяли столицу на село 3 7.02.2021, 16:51

Фото: tut.by

Два года назад семья переехала в 115-летний дом.

Евгений и Оксана — коренные минчане, у которых даже в детстве деревни не было. Но два года назад супруги переехали в 115-летний дом за 40 километров от Минска. «Раньше у нас было превратное представление о жизни в белорусской деревне, а сейчас понимаем, как здесь классно», — признается пара. О причинах их переезда за МКАД, приятных открытиях и радостях сельской жизни — в материале tut.by .



Фото: tut.by

Евгений и Оксана вместе 27 лет, у них уже есть взрослые сыновья и маленькие внуки. Переехать из Минска в деревню они никогда даже не думали. Мысли же о своем доме у них появились после того, как у родителей Евгения появился дачный участок, где они построили домик.

— Тогда мы осознали, что жить в своем доме гораздо комфортнее и приятнее, чем в человейнике в Минске, в каком бы районе он ни был, — говорит Евгений.

А далее началась череда событий, которая привела супругов к переезду за МКАД, — чему они сейчас очень рады.

«115-летний дом теща купила как дачу»

Евгений рассказывает, что 17 лет назад «любимая теща купила дачный дом». Это был сруб 1905 года с шиферной крышей и фундаментом из камней по углам. В нем до этого жила старая бабушка. К дому прилагалось полгектара земли.

— Дом находится в двух километрах от трассы М6, в деревне Заречье, это Воложинский район. До МКАД недалеко, 40 километров. Деревня жилая. Так почему бы и нет? — объясняет Евгений покупку дачи.



Фото: tut.by

Приятной была и цена — всего полторы тысячи долларов. И это за дом 21×7 метров, то есть почти на 150 «квадратов».

— Раньше в деревню никто особо ехать не хотел, все стремились из деревни попасть в город, — рассуждает Оксана. — Поэтому дом почти ничего не стоил. К тому же сруб внешне выглядел удручающе. Продавцы, наверное, думали, что проще полдома снести и выкинуть.



Фото: tut.by

Однако, когда после покупки дома вскрыли сруб, выяснилось, что он живой, и брус в хорошем состоянии. В доме даже не пришлось ничего капитально менять — потребовался только косметический ремонт.

— А потом теща с тестем решили купить другой дом, а этот оставить нам, — вспоминает Евгений. — Вот тут мы и начали планировать и действовать.

«Вставили стеклопакеты, построили веранду и баню — все почти бесплатно»

Сначала супруги пристроили к дому баню. Она сооружена по типу каркасника.

— Стены сделали из досок от палет — их нам дали бесплатно. Изнутри стены засыпали опилками — за них тоже не платили. Купили только пленку, вагонку и печку. Так строительство бани нам обошлось не дороже полутора тысяч долларов.



Фото: tut.by

Баня получилась небольшая, с парилкой в пять «квадратов». Зато дешево, своими руками и всего за четыре месяца.

Затем утеплили каменной ватой дом. Наверху обустроили мансарду. Выкопали основание под четырехметровый бассейн. Сделали тренажерный зал, построили веранду.

— У нас народ очень любит менять окна — нам они обошлись практически задаром. Нашли человека, у которого в «Минск-Мире» двухэтажная квартира. Ему не понравились окна от застройщика, он их забраковал и установил себе новые. А старые отдал нам просто так. Это двойные стеклопакеты, и мы их поставили на веранду. Сейчас там просто вау — когда на улице мороз, на неотапливаемой веранде +30С.



Фото: tut.by

Существенно сэкономили и на окнах в доме. Это тоже стеклопакеты из новостройки, но уже двухкамерные. Достались они за символическую цену.

— Изначально у нас были малюсенькие окна, как у Бабы-яги в избушке на курьих ножках. Пришел специалист, осмотрел сруб. Дал добро на увеличение оконных проемов. Вырезали сруб по размерам окон и вставили стеклопакеты. Причем окна теперь у нас огромные, и они на южной стороне.

О коммуникациях и инженерии

Для комфортной жизни пришлось позаботиться о коммуникациях. «Мы любим комфорт. Чтобы ты пришел, воду открыл и она потекла. И мы это сделали», — говорят хозяева.

Для своего комфорта они пробурили 15-метровую абиссинскую скважину, а также сделали местную канализацию — септик.

Электрикой Евгений занимался полностью сам, а интернет здесь мобильный. Связь хорошая — недалеко стоят вышки. Правда, в деревне нет газа, поэтому сейчас дом отапливается дровами. Благо тут два камина и печь в бане.



Фото: tut.by

Также в доме установлены два бойлера.

— Печку топим, вода циркулирует по принципу гейзерной кофеварки, в душевой — вода горячая. Без насоса, без ничего.



Фото: tut.by

будущем в доме будет паровое отопление. Хозяева уже начали строить котельную, купили котел и батареи, но пока не собрали.

«Окончательно переехали в дом благодаря бизнесу»

Еще одним плюсом загородного дома стало то, что здесь более удобно вести бизнес. Дело в том, что пара занимается импортом прицепов-дач, ремонтирует их, приводит в порядок. Раньше для этих целей снимали площадки на территории заводов и просто стоянки.

— Но очень часто наличие прицепа было удобным местом для уединения работников заводов, да и просто служило «подстаканником» для чашки кофе, — вспоминает Евгений.



Фото: tut.by

В какой-то момент супругам пришла идея: а не поехать ли в деревню вместе с прицепом?

— Тем более один из прицепов нуждался в ремонте, а в гараже особо не развернешься. Прицеп-дача — вещь габаритная, поэтому не успеешь достать инструменты для работы, как одному соседу выехать нужно — приходится отгонять. Только вернулся на место — второй сосед в гараж хочет заехать. Стоишь и думаешь — наверное, я работаю шлагбаумом.

И так, в начале марта 2019 года, Евгений и Оксана выехали в деревню на ремонт. Да так там и остались.

— Мы возрождаем дом и попутно занимаемся бизнесом. Поэтому некоторые вещи идут не так быстро, как хотелось бы. Но всему свое время.



Фото: tut.by

Пока супруги занимаются первым этажом. Сейчас делают ремонт в гостиной: выравнивают, утепляют и поднимают полы, занимаются отделкой потолков, монтируют кухню. Затем очередь дойдет до мансарды — там планируют обустроить мастерскую для Оксаны. Там она занимается ремонтом и пошивом штор и чехлов на мягкие углы для прицепов-дач. Еще построили ангар для транспорта. Там помещаются два прицепа.

«В деревне быт организован по немецкому образцу»

Евгений рассказывает, что некоторое время жил в Германии. Тесные связи с этой страной есть у семьи и сейчас. Супруги не понаслышке знают, как живут немцы, и отмечают — в их деревне все организовано по примеру Германии.

— Во-первых, почтовая служба, — начинает сравнивать Евгений. — Для меня, городского жителя, это было откровение! В городе как? Нужно письмо отправить — идешь к почтовому ящику или на почту. Здесь я просто протянул руку из калитки — почтальон письмо забрал и пожелал хорошего дня. Как я был в тапочках с чашкой кофе в руке, так и отправил. Легко, быстро, просто. И, кстати, все заказные письма сюда доходят. И даже посылки из Китая.



Фото: tut.by

Во-вторых, вывоз мусора. Мусоровоз приезжает раз в неделю. Удобно и дешево. Всего рубль и 70 копеек в месяц. Вывозят все, хоть старый телевизор или холодильник.

В-третьих, школьный автобус. Утром он приезжает в деревню, забирает детей (3−4 школьника) и после уроков привозит их обратно. Школа находится в деревне Яршевичи, это в трех километрах от Заречья.

Жизнь без инфраструктуры

Правда, с инфраструктурой в этой деревне проблема, хотя дворов тут не так мало. Всего их 52, летом пустует около 3−4, зимой живут в 15. Ближайшая остановка автобусов и маршруток — в паре километров, на трассе Гродно — Вильнюс. Магазинов рядом нет.

— Зато сюда постоянно приезжают автолавки: шесть раз в неделю зимой, летом — еще чаще. А еще мы пользуемся доставками из интернет-магазинов. Вечером заказал — завтра или послезавтра тебе привезли. Водители все одни и те же. Они знают нас, мы — их. Никаких нареканий.

С такими сервисами у супругов нет необходимости ездить в Минск — в столице они бывают нечасто, только по необходимости.



Фото: tut.by

— Кстати, так как сюда ездят автолавки, школьный автобус, почта, то дороги от снега здесь чистят постоянно. Дороги почищены всегда, они чище, чем в столице! Даже тогда, когда весь Минск брался за лопаты для очистки снега, у нас в течение двух дней трактор проезжал три раза.

Еще один плюс жизни здесь — коммунальные платежи в деревне ниже, чем в городе.

— Цену за вывоз мусора называли, и она ниже, чем в городе. Вода — своя. Интернет — мобильный, поставили роутер, платим 28 рублей в месяц, — перечисляет траты Оксана. — За квартиру мы платили гораздо больше. В городе «нагорало» 150 кВт, здесь — 130, и это с учетом мастерской и всех инструментов. Летом здесь жить еще дешевле — не надо тратиться на дрова. А еще мы больше не платим за стоянку техники.



Фото: tut.by

И о простых радостях

А еще рядом с домом Евгения и Оксаны — живописные места.

— За домом, в 50 метрах, течет речка, впадающая в Ислочь. В ней водится форель, щука. За речкой — лес. В 7 километрах от нас — Налибокская пуща, живность из которой посещает и наши окрестности. Лоси, косули и даже рыси были замечены нами лично, а сколько мы еще не видели!



Фото: tut.by

Оксана добавляет, что тут тишина и раздолье не только для них, но и для их собак.

— У нас живут 12-летняя бордер-колли Герта и подросток Блэк, метис лабрадора. Гуляем с ними по лесу по два часа в день. Еще играем в шашки и шахматы. После работы катаемся на велосипедах — уже и соседей подсадили.



Фото: tut.by

А еще супруги повесили скворечники. Говорят, что как дети радуются, когда весной к ним прилетают скворцы.

— Да и вообще, дом — вещь классная. Но руки должны расти из нужного места. И чтобы желание было делом заниматься. А если хочешь полежать — больше подойдет путевка в санаторий. Не стоит питать иллюзий о жизни в деревне. Но мы не любим ныть, мы любим действовать.

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