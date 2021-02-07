Источник материала: Хартия'97

Российский «день сурка» 2 Гарри Каспаров

7.02.2021, 16:39

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Гарри Каспаров

Фото: DELFI

Как Байден и Запад могут помочь России, обуздав Путина.

Оглашение приговора лидеру российской оппозиции Алексею Навальному во вторник в Москве выпало на День сурка. И речь не о крупных грызунах, предсказывающих погоду, а о фильме 1993 года с Биллом Мюрреем в главной роли, в котором беспомощный главный герой просыпается от будильника, который звонит в одно и то же время, в один и тот же день.

В российском "Дне сурка" можно увидеть, как очередной храбрый борец за свободу оказывается поглощенным диктатурой Владимира Путина. Один за другим, члены оппозиции, активисты и журналисты изгоняются из страны, погибают от рук режима и садятся в тюрьмы – снова и снова.

Международная реакция на эти события также не сильно меняется. Выражаются "серьезные озабоченности". Лидеры стран и правительств "призывают правительство России" "немедленно" освободить, прекратить или отказаться от очередной мерзости.

Эти заявления редко упоминают Путина по имени, тем самым попадая в ловушку диалога с Россией как с нормальной страной с нормальным правительством.

Этот цикл начался снова, когда мы наблюдали, как Навальный вышел из зала суда, будучи приговоренным к 2,5 годам за то, что он ничего не делал, кроме того, что противостоял Путину, и осмелился пережить покушение на свою жизнь. Любой, кто желает видеть Россию сильной и свободной, опечален, возмущен и устал от этого бесконечного повторения.

У президента Байдена есть шанс, наконец, сформулировать правильную политику США в отношении путинской России. Байден в четверг обратился непосредственно к Путину в своей внешнеполитической речи, что является важным шагом, и ему придется его придерживаться, иначе Путин решит, что это все лишь дежурные фразы.

Президент Дональд Трамп – впрочем, что уж о нем говорить... Но даже президенты Джордж Буш и Барак Обама ошибочно пытались наладить контакт с Путиным, но вместо этого мир стал свидетелем двух десятилетий агрессии и злодеяний, включающих вторжения в Грузию и Украину, поддержку кровавого режима Башара Асада в Сирии, вмешательство в президентские выборы в США, покушения на жизнь и убийства критиков Путина, будь то в России или где-либо еще.

Попытки вовлечь диктатуры в нормальный диалог всегда обречены на провал. Их необходимо изолировать и сдерживать, иначе они распространят свою коррупцию на свободный мир, используя при этом прибыль от этого вовлечения для финансирования репрессий внутри страны и агрессии за рубежом.

Традиционные рецепты международной дипломатии бесполезны против мафиозной диктатуры, которую не заботят идеология или национальные интересы. Страдания российского народа Путина не беспокоит, поэтому санкции должны быть направлены непосредственно против него и его банды. Путину нет дела до левых или правых; его волнуют только деньги.

Вот почему его так бесит сосредоточенность Навального на коррупции и личном богатстве Путина. Навальный знает, что волнует Путина, и Запад тоже должен это понять, если он хочет чего-то добиться.

Во-первых, положите конец асимметричному преимуществу Путина и относитесь к его режиму как к объекту уголовного расследования. Даже если отслеживание всех активов, полученных незаконным путем, не приведет к арестам, раскрытие этой информации будет бесценным. Несомненно, что структуры Навального знают, как пользоваться этим инструментарием – его недавнее видео на YouTube о дворце Путина за миллиард долларов посмотрели более 100 миллионов раз.

Во-вторых, объедините усилия в борьбе с клептократией. Недавний запрет США на анонимные подставные компании – сильный шаг, и следует заставить Европу координировать усилия на этом направлении. Всегда найдется очередная оффшорная гавань, но не все они обладают той безопасностью и удобством, которых жаждут путинские олигархи.

В-третьих, прекратите предоставлять Путину и другим авторитарным режимам рычаги влияния и легитимность в торговых сделках, членстве и доступе. Бессмысленно читать диктаторам лекции о правах человека, если вы берете их нефть, газ и деньги.

Существующие режимы санкций, многие из которых основаны на достойном похвалы "законе Магнитского", страдают от выборочного применения. Некоторые из миллиардеров-приятелей Путина больше не могут навещать свои активы в Европе или Соединенных Штатах, но их семьи – без проблем. Запрет на поездки нарушителей прав человека и их семей, замораживание их активов и запрещение их компаниям вести бизнес в свободном мире, наконец, показали бы решительность и подали бы сигнал о том, что Путин слишком токсичен, чтобы иметь с ним дело.

Байден был частью администрации Обамы, но не играл в ней первую скрипку. Теперь он должен утвердить свою собственную доктрину внешней политики, основанной на демократических принципах и стратегическом планировании. Америка остается единственной страной, способной возглавить свободный мир, и последние четыре года показали, что происходит, когда она отказывается от этого.

Остановить Путина будет непросто, но чем дольше это откладывать, тем труднее будет. Примерно то же я заявил здесь семь лет назад, после того, как Путин вторгся в Украину. С тех пор будильник срабатывал много раз. Разбудит ли умиротворителей Путина заключение Навального, в конце концов?

В "Дне сурка" персонаж Билла Мюррея пытается сделать все, чтобы вырваться из ловушки – от похищения сурка до самоубийства. В конце концов, чары разрушаются тогда, когда он раскрывает лучшее в себе.

Теперь Соединенные Штаты и их союзники должны взглянуть на себя и вспомнить свои принципы, чтобы разорвать тот ужасный цикл, который они помогли создать в России. Тогда и только тогда это будет концом очень долгого дня.

Гарри Каспаров, washingtonpost.com

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