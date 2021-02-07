Протасевич об усилиях СК экстрадировать его из Польши: «Очень сильно рассмеялся»









В своем твиттере он написал, что такие усилия напрасны.





«Белсата» Роман напомнил, что его предложение о возвращении его в В разговоре с журналистамиРоман напомнил, что его предложение о возвращении его в Минск взамен на депортацию Лукашенко в Гаагу актуально: «Если я так нужен властям Беларуси, то я до сих пор готов к такому обмену».





Роман Протасевич также отметил, что ранее никто из оппонентов Лукашенко не получал такой награды, как признание террористами: «Все эти новости и запросы свидетельствуют лишь о каком-то непрофессионализме. Я не знаю, зачем это вообще делается, так как все такие публичные заявления работают только в минус самой власти. С таких заявлений люди только смеются. Очевидно, что ни одна европейская страна не будет выдавать ни меня, ни Степана [Путило]».





Роман Протасевич также анонсировал свой новый проект, который появится в ближайшие дни: «Я буду возвращаться в телеграм-пространство. И это пока все, что я могу сказать».







