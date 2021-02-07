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Протасевич об усилиях СК экстрадировать его из Польши: «Очень сильно рассмеялся»

07.02.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный редактор проекта телеграм-канала, внесенного в список экстремистских, Роман Протасевич отреагировал на новости о том, что власти Беларуси прислали в Польшу запрос на его экстрадицию.



В своем твиттере он написал, что такие усилия напрасны.

В разговоре с журналистами «Белсата» Роман напомнил, что его предложение о возвращении его в Минск взамен на депортацию Лукашенко в Гаагу актуально: «Если я так нужен властям Беларуси, то я до сих пор готов к такому обмену».

Роман Протасевич также отметил, что ранее никто из оппонентов Лукашенко не получал такой награды, как признание террористами: «Все эти новости и запросы свидетельствуют лишь о каком-то непрофессионализме. Я не знаю, зачем это вообще делается, так как все такие публичные заявления работают только в минус самой власти. С таких заявлений люди только смеются. Очевидно, что ни одна европейская страна не будет выдавать ни меня, ни Степана [Путило]».

Роман Протасевич также анонсировал свой новый проект, который появится в ближайшие дни: «Я буду возвращаться в телеграм-пространство. И это пока все, что я могу сказать».
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший главный редактор проекта телеграм-канала, внесенного в список экстремистских, Роман Протасевич отреагировал на новости о том, что власти Беларуси прислали...
 
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