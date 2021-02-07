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Правозащитники: По политическим мотивам в Беларуси в январе задержано не менее 873 человек

07.02.2021 17:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В январе по политическим мотивам в Беларуси было задержано не менее 873 человек, из них 391 женщина, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитники: По политическим мотивам в Беларуси в январе задержано не менее 873 человек

Наибольшее количество задержанных — в Минске и Минской области (не менее 709 человек).

Известно также о задержании шести несовершеннолетних, самому младшему из которых Тимуру Н. 13 лет. Самыми возрастными были 72-летние Святослав К. и Александр Б.

В первом месяце 2021 года вынесено не менее 489 решений суда в отношении участников протестов. Арестом наказаны 304 человека, штрафом — 137, арестом и штрафом — два. Сорок протоколов направлено на доработку, и только шесть административных дел прекращено.

173 человека наказаны арестом от 15 до 22 суток, 24 человека получили максимальный арест на 25 суток (без учета повторных арестов), 10 человек — штраф в 50, один — в 70 базовых величин.

«Топ-3 репрессивных судей», отмечают правозащитники, выглядит следующим образом: судья суда Центрального района Минска Дмитрий Карсюк вынес 23 постановления о привлечении к административной ответственности, судья Фрунзенского района Минска Мария Ерохина — 20 постановлений, судья Первомайского района Минска Максим Трусевич — 17 постановлений.

Карсюк во всех возможных случаях назначал арест от 13 до 25 суток, а мать несовершеннолетних и пенсионерку, которым по закону нельзя было назначить арест, наказал штрафом в 50 и 30 базовых величин соответственно.

Прекратили административные дела судьи Ленинского района Минска Анастасия Ачалова (одно дело), Первомайского района Витебска Вероника Борисова (два) и Октябрьского района Витебска Владимир Цариков (три из пяти рассмотренных дел).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В январе по политическим мотивам в Беларуси было задержано не менее 873 человек, из них 391 женщина, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
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