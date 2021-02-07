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Грамада и "Справедливый мир" отказались от участия во Всебелорусском собрании

07.02.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президиум БСДП (Грамада) считает VI Всебелорусское народное собрание «консультационным мероприятием сторонников действующей власти», которое «не будет способствовать единству и консолидации белорусского народа, а только усилит противостояние власти с народом».

Грамада и "Справедливый мир" отказались от участия во Всебелорусском собрании
Президиум БСДП подчеркивает, что готов обсуждать пути по выходу из политического кризиса и стабилизации ситуаций в стране. С учетом непризнания международным сообществом парламента и Александра Лукашенко в качестве Президента Республики Беларусь предлагает начать переговоры по выходу из политического кризиса с лидерами общественного мнения при посредничестве ОБСЕ, БСДП и других демократических политических партий. До начала проведения переговоров предлагаем в одностороннем порядке возбудить амнистию гражданок и граждан, которые осуждены по политическим мотивам и признаны правозащитными организациями политзаключенными.

В связи с вышеуказанным Президиум БСДП постановил воздержаться от участия в VI Всебелорусском народном собрании председателя партии.

Пленум Центрального комитета Белорусской партии левых» Справедливый мир " 7 февраля также проголосовал против участия партии во Всебелорусском народном собрании, которое власти запланировали провести в Минске 11-12 февраля.

"Принято решение считать нецелесообразным участвовать председатели партии во Всебелорусском народном собрании", - сообщил БелаПАН председатель "Справедливого мира" Сергей Калякин.

По его словам, из состава Пленума лишь один человек поддержал участие партии в собрании, еще один — воздержался.

Калякин привел несколько оснований для отказа от участия партии в собрании. "Во-первых, при формировании делегатов были ущемлены интересы политических партий, включая „Справедливый мир“. Должна была быть выделена квота, где они бы выбрали полноправных делегатов, которые могли решать вопросы наравне с другими", - пояснил политик.

Приглашение - это не участие в качестве делегатов, добавил он, "это для мебели и интерьера, чтобы осветить, как там проходит".

"Мы также направляли в УНС предложения по политическому и социально-экономическому развитию страны, но не услышали никакого ответа: это принято, не принято. Нас никуда не пригласили поговорить, что можно взять или почему нельзя взять предложения», — добавил Калякин.

Лидер партии кроме того отметил, что приглашение, которое они получили, не предусматривает возможность выступления на собрании.

Напомним, ранее от участия в ВНС отказался Сергей Черечень. Многие лидеры оппозиционных партий приглашения даже не получали. А тем, кто получил, предложили на собрании посидеть в качестве гостя без права выступить.

Насколько известно, на собрание собирается экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. И даже пишет речь для выступления.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Президиум БСДП (Грамада) считает VI Всебелорусское народное собрание «консультационным мероприятием сторонников действующей власти», которое «не будет...
 
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