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Умер настоятель храма Вознесения Господня в Ждановичах протоиерей Ветошкин
07.02.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Белорусский экзархат сообщил, что 7 февраля на 59-м году жизни скончался настоятель прихода храма Вознесения Господня агрогородка Ждановичи Минского района протоиерей Дмитрий Ветошкин.
Протоиерей Дмитрий Ветошкин родился 13 июня 1962 года в Бресте. Окончил Минский техникум торговли (1982 г.) и Минскую духовную семинарию (2009 г.).
"Сегодня утром почил наш любимый настоятель храма Вознесения Господня (п. Ждановичи) протоиерей Димитрий Ветошкин, просим ваших сугубых молитв о его упокоении в ближайшие сорок дней", – такое сообщение появилось на интернет-странице прихода.
В приходе не уточнили причину кончины священника.
Как сообщили в экзархате, 7 июня 2000 года он был рукоположен митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси в диакона, 4 июля того же года – в священника.
А 25 августа 2000 года назначен настоятелем прихода храма Вознесения Господня агрогородка Ждановичи Минского района.
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Священник возглавлял приход православного храма в агрогородке более 20 лет – с 25 августа 2000 года.
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