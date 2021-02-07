Умер настоятель храма Вознесения Господня в Ждановичах протоиерей Ветошкин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Белорусский экзархат сообщил, что 7 февраля на 59-м году жизни скончался настоятель прихода храма Вознесения Господня агрогородка Ждановичи Минского района протоиерей Дмитрий Ветошкин.

Протоиерей Дмитрий Ветошкин родился 13 июня 1962 года в Бресте. Окончил Минский техникум торговли (1982 г.) и Минскую духовную семинарию (2009 г.).

"Сегодня утром почил наш любимый настоятель храма Вознесения Господня (п. Ждановичи) протоиерей Димитрий Ветошкин, просим ваших сугубых молитв о его упокоении в ближайшие сорок дней", – такое сообщение появилось на интернет-странице прихода.

В приходе не уточнили причину кончины священника.

Как сообщили в экзархате, 7 июня 2000 года он был рукоположен митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси в диакона, 4 июля того же года – в священника.

А 25 августа 2000 года назначен настоятелем прихода храма Вознесения Господня агрогородка Ждановичи Минского района.