ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер настоятель храма Вознесения Господня в Ждановичах протоиерей Ветошкин

07.02.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Белорусский экзархат сообщил, что 7 февраля на 59-м году жизни скончался настоятель прихода храма Вознесения Господня агрогородка Ждановичи Минского района протоиерей Дмитрий Ветошкин.

Протоиерей Дмитрий Ветошкин родился 13 июня 1962 года в Бресте. Окончил Минский техникум торговли (1982 г.) и Минскую духовную семинарию (2009 г.).

"Сегодня утром почил наш любимый настоятель храма Вознесения Господня (п. Ждановичи) протоиерей Димитрий Ветошкин, просим ваших сугубых молитв о его упокоении в ближайшие сорок дней", – такое сообщение появилось на интернет-странице прихода.

В приходе не уточнили причину кончины священника.

Как сообщили в экзархате, 7 июня 2000 года он был рукоположен митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси в диакона, 4 июля того же года – в священника.

А 25 августа 2000 года назначен настоятелем прихода храма Вознесения Господня агрогородка Ждановичи Минского района.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священник возглавлял приход православного храма в агрогородке более 20 лет – с 25 августа 2000 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Партия «Справедливый мир» отказалась от участия во Всебелорусском народном собрании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by