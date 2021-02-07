Акции солидарности прошли в Беларуси и других странах

Акции солидарности 7 февраля прошли в Беларуси и других странах.



Источник: t.me/bnkbel

Как сообщалось, сегодня по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих странах проходит День солидарности с Беларусью. По всему миру было запланировано более 60 различных акций солидарности. Их цель — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций также требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.

Традиционные акции прошли сегодня в ряде районов Минска. Видео- и фото с них публикуют телеграм-каналы и социальные сети. Так, акция солидарности прошла утром в Чижовке. Местные жители прошли по микрорайону с бело-красно-белой символикой, скандируя «Верым! Можам! Пераможам!»

На воскресный марш также вышли жители Партизанского района (опубликовано видео шествия в микрорайонах Тракторный поселок, Велозавод, Шарики).

Жители Дзержинска (Минска область) сегодня вышли «на прогулку» в местном парке.

Акции состоялись также в Барановичах (Брестская область) и Жодино (Минская область).

Акции солидарности прошли в Варшаве, Москве, Будапеште, Париже, Тель-Авиве, Бремене, Осло, Бостоне и других городах мира.

Как заявил на акции в центре польской столицы член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Павел Латушко, белорусы по всему миру «объединены в желании жить в новой свободной стране».

«В этот день мы должны вспомнить и напомнить всем о тех, кто находится за решеткой, кого пытает режим, пытает ежедневно. В эту минуту, в это мгновение кто-то вновь арестован и кто-то находится за решеткой, кто-то страдает. Но он страдает и понимает, что мы с ними», — заявил политик.