Источник материала: Хартия'97

В Чехии подано первое заявление на силовиков Беларуси за пытки 2 7.02.2021, 17:43

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К пыткам напрямую причастен начальник Гродненского ОМОНа.

Адвокат белоруса, обвиняющий ОМОН в пытках, подал жалобу в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии о преступлениях, к которым, по словам потерпевшего, напрямую причастен начальник Гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич, передает «Радыё Свабода» .

Это первое заявление в Чехии о насильственных действиях белорусских силовиков, на основании которого может быть возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в Чехии уже подготовлено 10 заявок для подачи в рамках универсальной юрисдикции. Напомним, более 50 человек из Беларуси проходят реабилитацию в рамках Чешской медико-гуманитарной программы.

Белорусский адвокат Алексей Кренке сообщил:

«Сегодня по запросу клиента, который был серьезно ранен представителями белорусских силовых структур, наша юридическая фирма получила отчет из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью Чешской Республики о совершении ряда серьезных преступлений против человечности. В этом сообщении потерпевший подробно информирует о фактах бесчеловечных пыток и жестокого обращения, совершенных ОМОНом в Гродно в августе 2020 года, с указанием конкретных лиц. Эти факты подтверждаются показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Факты, описанные в сообщении нашего клиента, свидетельствуют о действиях, которым нет места в цивилизованном обществе. Уголовный кодекс Чехии предусматривает возможность судебного преследования по принципу универсальности таких преступлений в Чешской Республике, независимо от страны, в которой они были совершены. Ожидаем, что следственные органы Чехии примут к рассмотрению дело».

Представитель Гуманитарного совета, который действует в Чешской Республике с августа по оказанию гуманитарной помощи жертвам и репрессированным людям из Беларуси, объяснил, почему 7 февраля было выбрано для подачи:

«Сегодня белорусы и белорусы всего мира выражают солидарность с белорусским народом, с Беларусью. Мы, как Гуманитарный совет, солидарны прежде всего с жертвами насилия со стороны белорусских силовиков. Заявления, которые сейчас подаются в странах ЕС, направлены на то, чтобы привлечь к ответственности людей, которые думают, что у них есть карт-бланш на насилие и они никогда ничего за это не получат.

Как вы знаете, уголовное дело против силовиков в Беларуси не возбуждено. Десятки жертв, пытавшихся добиться справедливости дома, были лишены основных прав. Сотни жертв по-прежнему молчат. Отчет о преступлении, поданный сегодня в Чешской Республике, также является выражением солидарности с теми, кто еще не может говорить или которым было отказано в голосовании".

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