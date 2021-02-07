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В России задержали четверых участников акций протеста в Беларуси

07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По данным Следственного комитета, задержанные участвовали в организации массовых беспорядков.

— Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России, — рассказал начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло в интервью sb.by.

Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения.

 
 
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Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения.
 
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