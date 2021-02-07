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Компания Александра Цекало спродюсирует новый сериал HBO

07.02.2021 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Александра Цекало спродюсирует новый сериал для HBO. Sreda Global адаптирует бестселлер Дэвида Хилла The Vapors вместе с американскими продюсерами. Об этом сообщает Deadline.


Фото: sredatv.ru

Кинематографисты разработают сериал по мотивам книги, где гангстеры и обычные жители американской глубинки занимаются бизнесом в сфере нелегальных казино, борделей и своим Бродвеем.

Книга Дэвида Хилла The Vapors, которая будет взята за основу сериала, названа изданием Chicago Tribune одним из лучших документальных произведений 2020 года. Вместе с компанией Цекало будут работать шоураннеры Джессикой Роудс («Острые предметы», «Утопия») и Алексом Меткалфом («Самый громкий голос»).

Съемки шоу начнутся в 2022 году.

Александр Цекало в 2019 году открыл в Америке продюсерскую компанию Sreda Global для создания оригинального контента и российских адаптаций для зрителей США и Канады. В разработке у Sreda Global также находятся адаптации проектов «Триггер» и «Алиби» для американского рынка, а еще комедийный мюзикл «Назад в СССР».

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Компания Александра Цекало спродюсирует новый сериал для HBO. Sreda Global адаптирует бестселлер Дэвида Хилла The Vapors вместе с американскими продюсерами. Об этом сообщает...
 
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