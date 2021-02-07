«Меня называли проституткой». За видео против произвола властей cотрудницу «Белавиа» уволили и посадили на «сутки»: вот как это было

Источник материала: KYKY

Надежда Букатая была уволена из «Белавиа» (девушка работала инспектором группы розыска багажа в Национальном аэропорту Минск) из-за своей гражданской позиции. В интервью «Салідарнасці» она рассказала о девяти часах в гараже Ленинского РУВД, сутках в Жодино и на Окрестина.

В первый раз Надежду Букатую задержали 18 октября, когда она вместе с друзьями собиралась на протестный марш. Компанию увезли в Ленинский РУВД, девять часов Надежда и другие задержанные провели в гараже, стоя лицом к стене. Туда приезжал ОМОН и бил тех, кто был помечен красной краской, головой о металлический забор.

«В жодинском ИВС я получила дубинкой по почкам, — вспоминает Букатая. — Мы шли по коридору. Первый конвоир задал темп, все за ним следовали вприпрыжку, а там катакомбы, я споткнулась, чуть не упала и достала руки из-за спины — за это мне тут же прилетело. В ИВС все сотрудники разговаривали матом, замахиваясь дубинкой. Оскорбляли. Называли нас проститутками и террористами. Двое суток, которые я провела в изоляторе, общение было на таком уровне».

Условия в ИВС Надежда описывает так: не было отопления, специально открыли окно, было ужасно холодно. Не дали ни матраса, ни одеяла. Сначала в четырехместной камере находились девять девушек, но вскоре Букатая осталась одна. Суд состоялся 20 октября: итог — штраф 20 базовых.

В конце ноября Надежда и ее коллеги — сотрудники «Белавиа» и Национального аэропорта Минск — записали видео, в котором заявили, что хотят жить в правовом государстве, где соблюдаются закон и права человека. После того, как ролик появился в сети, с каждым из двенадцати человек, которые высказались в обращении, провели идеологическую беседу.

«В аэропорт приехали начальник отдела кадров «Белавиа» и заместитель генерального директора по идеологическим вопросам. Кроме них, на встрече присутствовали несколько моих руководителей, — говорит Надежда Букатая. — Спрашивали, почему записали обращение в форме «Белавиа». Я пояснила, что без формы мы безликие. Говорю, потому что в октябре меня называли проституткой в Жодино. Был момент, когда у меня потекли слезы от воспоминаний о пережитом в ИВС.

Сказала: это видеообращение должны были записывать вы как руководители. У нас много сотрудников пострадали в августе-сентябре. Они просто возвращались с работы и не участвовали в акциях. <...> Мне сказали: «Вы работаете на госпредприятии, вы же понимаете, у кого большая часть акций, на что вы вообще рассчитывали?» Был и такой аргумент: мы платим вам зарплату. Я парировала, что деньги мне не дают просто так, я работаю. <...>

На прощание начальник отдела кадров сказал: не хочу встретить вас через год, и чтобы вы меня ненавидели. Заместитель генерального директора по идеологии добавил, что, может быть, если бы он был в моем возрасте, поступил бы точно так же, но не уверен».

Через день Надежду вызвали в офис «Белавиа» к начальнику наземного комплекса и предложили выбрать: либо она дорабатывает до окончания контракта в январе 2021-го и на это время переходит на работу в офис, либо пишет заявление по соглашению сторон. Девушка взяла паузу, чтобы подумать, и в итоге выбрала второй вариант: «В заявлении указала, что прошу уволить меня в связи с тем, что мои моральные принципы, а также понятие честности и справедливости не соответствуют идеологическим нормам авиакомпании».

4 декабря Надежду уволили, а вскоре она узнала, что на нее и ее коллег, принявших участие в записи видеообращения, завели административное дело по статье 23.34. 12 января судья Александр Руденко присудил Букатой 15 суток административного ареста, девушку выдворили в ИВС на Окрестина: «У меня не было ни матраса, ни подушки, ни одеяла, но спали по двое, поэтому было нормально. Жестко не обращались. Были обыски, бросали одежду на пол, поломали хлебные кости». 14 января Надежду перевезли в Жодинский ИВС:

«Было включено отопление. В десятиместной камере нас было восемь человек: шестеро — по народной статье 23.34, двое — по бытовым. На протяжении недели нас водили в душ через день и на прогулки каждый день. На следующей неделе мы только один раз попали в душ и на прогулку. Но это не страшно, потому что я знаю случаи, когда за 15 суток ни одной прогулки и душа не было. Свет также не выключался круглые сутки. На питание пожаловаться не могу, потому что я непривередлива. Ни одного письма, которое мне отправляли, я не получила».

Свое будущее Букатая видит в новой сфере. Ее заявку одобрил фонд By_Sol, созданный для оказания помощи и поддержки тем, кто лишился работы по политическим причинам. Девушка занимается английским и собирается на курсы для разработчиков программного обеспечения (в прошлом она получала эту специальность).