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Не верю! Как нас обманывают производители еды

07.02.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Как нас обманывают производители еды

Как сохранить здоровье и не дать себя обмануть, рассказали нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию Виктория Вишнякова и руководитель комитета общественных расследований Объединения потребителей России Игорь Болбат. 

© Sputnik / Сергей Пушкин
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17:30 - Производители сахара !купили! исследование у Гарварда.

18:35 - "Без сахара": как производители продуктов прячут сахар в составе? "Sugar free" переводится как "смотри состав".

21:52 - "Легкий" и “обезжиренный" майонез: стараясь сохранить фигуру, можно набрать пару лишних килограмм.

25:20 - "Подарите производителю калькулятор": история о том, как продукт стал в два раза калорийней без изменений в составе. Пальмовое масло в молоке: чем кормят детей в школах.

28:20 - "Без глютена": тренд, на котором зарабатывают производители продуктов.

31:05 - Молоко из цельной коровы. Что говяжий жир делает в молоке? Как защититься от подобных "сюрпризов" в составе.

35:35 - "Взболтать, но не смешивать": кофе с цикорием, чай с листьями других растений, пармезан из дешевых сортов сыра и целлюлозой.

39:43 - "Глутамат ни в чем не виноват": как меняются наши вкусовые предпочтения из-за усилителей вкуса. “Не содержит консервантов”: насколько можно этому верить?

49:13 - Анекдот!

Внимание! Данный эпизод полностью экологичен, не содержит "воды", усилителей слуха и оценочного суждения. Обогащен полезным смыслом и отборными шутками. Во время записи ни один производитель продуктов питания не пострадал.

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