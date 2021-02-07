«Люди умирают, пока медики сидят на сутках». Жители Чижовки сняли видео в поддержку задержанных врачей

Источник материала: Салiдарнасць

Редакция телеграм-канала «Белые халаты» растрогана до глубины души.

— Каждое сказанное слово, каждая мысль о борьбе за свободу, каждое видео и каждая акция вдохновляет нас на то, чтобы не останавливаться, не прекращать и упорно идти к победе, — пишут благодарные медики.